Al Real Murcia le gustan las copas

Al Real Murcia le van las distracciones. El equipo de Adrián Hernández se parece a esos niños que tienen un mal expediente académico pero que sobresalen haciendo deporte o jugando a la consola. No van bien los granas en el campeonato liguero. A trancas y barrancas, los murcianistas apenas tienen dos puntos de ventaja sobre el play off, lo que, a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta, apenas les daría para conseguir el aprobado raspado. Sin embargo, cuando se trata de salir de copas, al Real Murcia no se le da nada mal. Hace unos días los granas se proclamaban campeones de la Copa Federación después de superar hasta cinco rondas y ayer, en el inicio de la Copa del Rey, eliminaron a un Racing de Santander con la cabeza muy lejos de Nueva Condomina.

No se notó nunca que el Real Murcia se enfrentaba a un equipo de superior categoría. Quitando un susto en el minuto 2 provocado por Tanis Marcellán -los porteros siguen haciendo de las suyas-, los primeros 45 minutos reforzaron a los locales, que no solo marcaron gracias a un misil de Juanma Bravo sino que se permitieron perdonar demasiado ante un ex como Iván Crespo.

Tenía el Racing que llevar la iniciativa, pero los santanderinos apenas eran capaces de entrar en el partido. Descentrados completamente, sus avances eran cortados demasiado pronto. La pareja formada por Juanma Bravo y Víctor Meseguer ganaban una y otra vez la partida a Mario Ortiz y Nkaka. Tampoco estaba fino Cayarga por la izquierda, y pese a la debilidad de Iván Pérez, Nico Hidalgo nunca se probó.

Robaban rápido los granas y más rápido salían a la contra. Juanma Bravo campaba a sus anchas sobre el césped y el Real Murcia destacaba por sus superioridades en los últimos metros. Iván Crespo se cruzó en el camino de Curto en el minuto 12 y en el 15; Armando no vio puerta con un disparo de falta en el 21 y Peque disparó forzado antes del descanso.

Conforme pasaban los minutos, las ocasiones fueron desapareciendo tanto por uno como por otro equipo. En un córner remató fuera Olaortua y poco más, porque para suerte de los locales, el Racing apenas apretó para ver la seguridad de un Tanis que, al igual que Lejárraga, no logra hacerse fuerte bajo palos.

Parecía que el Racing de Santander quería por lo menos comparecer al inicio de la segunda parte, pero fue un espejismo. Los intentos de Nkaka y David Rodríguez en los primeros cinco minutos servían como aviso, sin embargo, pronto se pudo comprobar que salvo tropiezo mayúsculo, el Real Murcia tenía el pase en su mano pese a lo corto del marcador. El paso de los minutos iba poniéndolo todo a favor de los granas, que a partir del 56 jugaban con uno más por la expulsión por doble amarilla de Nkaka.

El partido cada vez era de un ritmo más bajo. No encontraba la inspiración el Racing y no se inmutaba un Real Murcia que en el 63 pudo sentenciar el partido. En una contra, Peque sacó la moto para ir superando rivales, pero cuando tocaba batir a Curto, el de Albudeite demostró que tiene problemas de remate y disparó directamente contra el portero racinguista.

Con Nueva Condomina animando a los suyos a que aguantaran para seguir disfrutando de la Copa del Rey entre semana, la defensa de cinco de Adrián Hernández -Álvaro, Armando, Julio Algar, Juanra e Iván Pérez- iba poco a poco frenando cualquier tímido intento de los visitantes. Mientras tanto, Juanma y Meseguer ya no conseguían actuar de lanzadera hacia el ataque.

No había aprovechado el Real Murcia sus ocasiones ni tampoco la superioridad numérica. A falta de diez minutos, los granas también perdían a un jugador por expulsión. Iván Pérez veía la segunda amarilla y se marchaba al vestuario antes de tiempo.

Ni un arreón tuvo el Racing de Santander en esos instantes finales. Mientras que la afición que acudió a Nueva Condomina celebraba el pase, los jugadores granas esperaban con absoluta tranquilidad que el colegiado pitase el final del partido. Con los deberes hechos, el Real Murcia ya tiene un puesto en el sorteo de la próxima ronda de la Copa del Rey. Ahora todos cruzan los dedos para que uno de los equipos destacados de Primera División sea el siguiente en pasar por el estadio murciano.