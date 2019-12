Otra oportunidad del Real Murcia para hacer caja

Adrián Hernández volverá a apostar por las rotaciones

Sin apenas descanso, el Real Murcia vuelve a la acción. Los granas, que el domingo por la mañana caían frente al Yeclano, comienzan esta noche a partir de las nueve su aventura en Copa del Rey. Después de conseguir el billete para el torneo del KO en la Copa Federación, los murcianistas, que no tuvieron la suerte de quedar emparejados con un Primera División, se enfrentarán al Racing de Santander, equipo que el pasado mes de junio ascendía a Segunda.



No está el Real Murcia para distracciones. Su trayectoria en liga es más negativa que positiva, y el play out sigue estando a solo dos puntos. Sin embargo, en Nueva Condomina ven la Copa del Rey como otra ocasión ideal para seguir haciendo ingresos extras que ayuden a ir salvando la temporada. De ahí, que la eliminatoria a partido único frente al Racing sea una oportunidad para dejar en la cuneta a los santanderinos, que también llegan con muchas preocupaciones por su mal momento en la competición liguera, y estar en el siguiente bombo a la espera de quedar emparejado con un equipo de Primera División, lo que atraería a mucho más público a las gradas de Nueva Condomina.





El Racing viaja hoy mismo a Murcia

Dorrio: "Estamos obligados a ganar"

para intentar no sobrecargar a sus futbolistas. Como ya hizo en las eliminatorias de Copa Federación, lo normal es que el técnico murciano apueste por una alineación en la que combine jugadores habituales con otros con menos minutos. Los que sí podrían tener minutos son Armando y Manolo, y es que ambos no podrán jugar el próximo domingo en la Liga frente al Badajoz por sanción. El primero fue expulsado contra el Yeclano y el segundo vio la quinta amarilla., y es que su vuelta a la Segunda División no está siendo demasiado tranquila . Los racinguistas, ahora entrenados por Cristobal Parralo, caían el pasado sábado frente al Zaragoza. Ocupan puestos de descenso y tienen la salvación a cuatro puntos. Se espera que acudan a Murcia con una convocatoria llena de suplentes y jugadores del filial.El Racing de Santander se desplazará hoy mismo a Murcia.a, donde descansará antes de acudir a las instalaciones de Nueva Condomina.Ayer, en rueda de prensa, indicaba que «compiten las plantillas, no solo los 11 futbolistas que son titulares». «Ahora no pienso en otra cosa que en la Copa, ese es el objetivo», comentaba. Aunque el Racing tiene problemas en Liga, al estar luchando por salir de la zona de descenso, el técnico no quiso restar importancia a la competición copera: «Sabemos que el próximo fin de semana tenemos que medirnos al Real Oviedo en Segunda División pero». «Ahora tenemos dos partidos, hay que intentar pasar la primera ronda de la Copa y ganar al Real Oviedo para irnos a Navidad con cierta tranquilidad y volver luego con más energía». comentaba.En el Real Murcia atendió a los medios de comunicación Josué Dorrio. El vasco explicaba que «la Copa es otro partido más y da igual el equipo que venga que estamos obligados a conseguir la victoria. Aunque no estén en su mejor momento vienen haciendo las cosas bien. Tienen una plantilla de locos. No van a venir de paseo y querrán sacar la victoria».