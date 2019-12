En Copa no hay liderato que valga

Los vascos son la primera piedra para los albinegros en el nuevo formato del torneo

Ha llegado el momento de cambiar el chip. Aunque más tarde que otros años, la Copa del Rey ya está aquí. El torneo del 'KO' llega al Cartagonova por cuarto año consecutivo con un formato renovado en el que los albinegros debutarán ante el Leioa. Tras volver a la senda de la victoria ganando al UCAM Murcia el pasado sábado, los de Gustavo Munúa dejan atrás el tropezón sufrido hace algo más de una semana en el derbi.

Enfrente estará un Leioa que no atraviesa la mejor situación posible. El conjunto entrenado por Jon Ander Lambea se sitúa en puestos de descenso a Tercera División después de un inicio en el que encadenaron cinco derrotas consecutivas que le hundieron en lo más profundo de la clasificación. Un pozo que tratan de abandonar gracias a algunos resultados favorables en las últimas jornadas. Una clasificación en Copa, a la que entraron de forma directa tras terminar en séptima posición en la tabla, supondría un espaldarazo anímico para los vascos.



Turno para los menos hubituales

En la primera de las dos pruebas que le quedan en este 2019, el Cartagena tratará de llegar al próximo año con vida en la Copa del Rey. Una eliminatoria –a partido único- en la que lo normal sería que Munúa introdujera muchos cambios con respecto a lo que viene siendo habitual en el once y a los once futbolistas que saltaron de inicio ante el UCAM Murcia. Además, será una buena oportunidad para futbolistas menos habituales. En la portería, Esteve ya demostró ante el Barcelona que estaba más que preparado para ponerse bajo palos si llegaba su oportunidad, y podría ser esta misma noche. También tiene muchas papeletas para meterse en el once un Sergio Ayala que esta temporada se ha quedado a la sobra con las llegadas de Carlos David y Andújar, aunque el catalán ha seguido mostrando un nivel igual de bueno que el del año pasado.

Del medio campo en adelante podrían volver a aparecer algunos de los habitualmente titulares que descansaron frente al UCAM como son Cordero, Quim Araujo, William o Caballero. También puede ser una buena oportunidad para hombres que no están teniendo todos los minutos que se esperaba, entre los que están Rodrigo, Carrillo e incluso Lucas de Vega, que podría repetir titularidad. También podría tener la alternativa el joven jugador del filial Uri.



Munúa: "Nos tomamos muy en serio este partido"

Solo habían pasado unos minutos desde que el árbitro había señalado el final del partido en el que el Cartagena vencía al UCAM Murcia en el Cartagonova en el que los de Miguel Rivera le pusieron las cosas muy difíciles a los albinegros. Tras valorar dicho encuentro, a Munúa ya le rondaba en la cabeza el próximo enfrentamiento. Solo 72 horas después de ese momento, el Cartagena estará disputando la primera eliminatoria de Copa del Rey frente al Leioa. El técnico charrúa no dudaba en mandar un mensaje claro en relación a un torneo que muchas veces es considerado como un desgaste excesivo en el devenir de la temporada, y que a la larga puede lastrar. La idea de «dejarse ir» en esta competición sobrevuela la cabeza de algunos aficionador que opinan que lo realmente importante es la liga. Munúa, sin embargo, no comparte esa opinión: «El martes tenemos un partido que consideramos muy importante para nosotros. La Copa es un torneo que nos puede dar mucho en todos los aspectos. Que nadie dude que nos la vamos a tomar muy en serio y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible». Uno de los principales motivos –además del nivel que está postrando el equipo- es el fondo de armario del que dispone. Unas alternativas que le permiten rendir sin que esto suponga un desgaste excesivo.



Carrasquilla ya entrena con el grupo

Todo son buenas noticias en el Cartagonova. Si el sábado el FC Cartagena volvía a ganar, olvidando la derrota en el derbi en Nueva Condomina, en el día de ayer, Gustavo Munúa recuperaba a Carrasquilla. El atacante albinegro, uno de los jugadores que más había sorprendido hasta su lesión, ya se ha incorporado a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros según informó el club albinegro. El panameño no juega desde el 10 de noviembre.