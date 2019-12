El UCAM Murcia se estanca

Eddie y Townes, los máximos anotadores.

El UCAM Murcia CB dio un paso atrás frente al Baskonia (75-86). Después de que los finales apretados se convirtieran en una costumbre en el conjunto universitario, con mayoría de ellos dándole la espalda, ayer no pudo llevar al límite a su rival. Cierto es que los de Sito Alonso, entrenador del cuadro murciano, pelearon hasta el final llegando a reducir la ventaja hasta los nueve puntos a falta de dos minutos. Sin embargo, las lagunas que mostró el UCAM en la segunda mitad en otro partido en el que no pudo contar con Askia Booker, por culpa de las molestias en su muñeca derecha que le han lastrado el último mes, hicieron saltar las alarmas al término del encuentro.

Y es que de las cinco derrotas consecutivas que encadena ya el UCAM Murcia, y que le colocan con el colchón mínimo sobre la zona de descenso, la de ayer fue la que más preocupado dejó al entrenador madrileño. El equipo universitario dejó la sensación de estar atascado, pero sobre todo estancado, ante la ausencia del norteamericano. Sin Booker, el cuadro murciano no está siendo capaz de dar un paso más en su juego como parecía que iba a suceder en el último partido en el Palacio ante el Barcelona Lassa. Ni en lo colectivo ni en lo individual está consiguiendo paliar la baja del jugador sobre el que se erige todo el juego del UCAM. Ni siquiera el triple, una de las mejores armas de los universitarios, está funcionando y el paso adelante de jugadores como Marques Townes o la vuelta de Dusan Sakota coincide con la desaparición de Larentzakis, la separación de poderes en el puesto de pívot o los problemas de Rafa Luz.

El UCAM no encontró la forma de anular a Shengelia, quien solo estuvo cuatro minutos y medio en el banquillo, al anotar 19 puntos, mientras que Shields castigaba desde el perímetro y Vildoza se sumaba a la anotación. Los centímetros de Fall también condicionaron la mayoría de ataques de los de Sito Alonso, quienes se desplomaron en la segunda parte después de marcar el ritmo en la primera llegando a contar con una ventaja de diez puntos y dominando el marcador la mayoría de minutos. Y es que el equipo univeristario arrancó con buen pie. Desde el principio, apretó en defensa para frenar los puntos fuertes del Baskonia centrándose en Shengelia, y eso le permitió poder salir a la contra para obtener puntos rápidamente e impedir armarse a los de Perasovic atrás (7-7). Pero es que, los de Sito Alonso movieron el balón a la perfección cada vez que imprimían una marcha más a su juego. Una canasta de Townes, tras los primeros triples que se fabricó Eddie, permitió tomar la primera ventaja para los universitarios (12-9) y otra magnífica circulación de balón fue la antesala a un triple de Rafa Luz para ampliar la renta. El Baskonia reaccionó por mediación de Shields, con dos canastas consecutivas, y con las rotacioens el UCAM mantuvo el nivel atrás pese a que le costó un poco más en ataque. Un reverso de Eddie y una falta en ataque sobre Rojas reactivó a la grada del Palacio y Sito Alonso pidió tiempo muerto para preparar el último ataque del último cuarto, que no salió (21-15).

Lecomte y Sakota partieron de inicio en el arranque del segundo cuarto junto a Larentzakis, Rojas y Cate. El griego dejó su sello en el primer balón que tocó al anotar un triple frontal (24-15) y capturar un rebote defensivo en su emparejamiento junto a Shengelia. El UCAM encadenó varias defensas con éxito en los primeros compases del segundo capítulo del choque y Cate, al aprovechar un rebote ofensivo y desde el tiro lire, colocó la distancia en los diez puntos (28-18). El equipo murciano supo combatir contra los centímetros de Fall en ambas canastas, aunque llegó la rápida reacción del Baskonia con dos canastas consecutivas desde la pintura tras aprovechar tiros fallados por el UCAM (30-25). Sito Alonso cortó entonces el choque con tiempo muerto y, a pesar de que al UCAM le costó arrancar, lo hizo con una gran acción de Marques Townes y otro triple desde la esquina de Sakota (35-27) para obligar ahora a pedir tiempo muerto a Perasovic. El entrenador universitario apostó por Eddie como alero, al mantener en pista al ala-pívot griego junto a Cate, pero no provocó el efecto deseado y el Baskonia volteó el marcador con cinco puntos consecutivos de Vildoza para acabar la primera parte por delante (37-38).

Un triple de Stauskas abrió la segunda parte con Kevin Tumba y Cate juntos en el quinteto del UCAM para colocar una zona 1-3-1 que funcionó durante un tiempo, a pesarde otro lanzamiento de tres de Diop, al quedarse liberado,que mermó un poco más el arranque de los universitarios al no poder anotar en los primeros tres minutos (37-44), hasta que Jarell Eddie lo consiguió por dentro. El UCAM, entonces, volvió a darle un mordisco al marcador hasta colorcarse a tres puntos con dos tiros libres de Townes y en la siguiente acción fue Tumba el que aprovechó un balón suelto para hacer el 43-44. Entonces, un triple de Vildoza rompió la zona del equipo murciano y Eddie no falló ni desde el tiro libre ni desde la pintura para empatar el marcador después de las defensas de los murcianos (47-47) a falta de 4:18 para cerrar el tercer cuarto. Otro triple de Shields sobre la bocina de posesión castigó de nuevo a la defensa impuesta por Sito Alonso, y la suerte estuvo esquiva después de tres lanzamientos consecutivos que repelió el aro para que Janning castigase con otro tiro desde el perímetro (47-53). El Baskonia acudió al tiro libre en los últimos compases para ampliar su ventaja, y los universitarios no pudieron anotar por mediación de Lecomte en la última acción antes de encarar la fase decisiva (50-62).

Un parcial de salida de 0-5 para el Baskonia lastró todavía más a un UCAM en el que por primera vez entró en juego Radoncic. Los de Sito Alonso trataron de meterse de nuevo en el partido tras un robo y canasta de Lecomte, pero la presión sobre Vildoza dejó solo en dos ocasiones a un Shengelia que no perdonó (58-73). El ala-pívot del Baskonia era imparable por dentro para el UCAM, y siguió arañanado puntos a su casillero cada vez que arrancaba con el balón en sus manos (58-75). Un triple de Radoncic y una pérdida forzada del montenegrino sobre el propio Shengelia reactivó a los locales hasta que los colegiados señalaron una técnica sobre Larentzakis (61-76) a falta de 3:44 para el final. Un triple de Manu Lecomte y los tiros libres de Marques Townes permitieron apretar el marcador y devolver la fe al UCAM (66-77). Tanta que a 1:52 minutos consiguió bajar la barrera psicológica de los diez puntos (70-79). Sin embargo, pese a que los de Sito Alonso lo intentaro, con Eddie eliminado, no hubo tiempo para sorpresas y Shengelia acabó cerrando el encuentro (75-86).