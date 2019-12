El Real Murcia toma aire a costa del Lorca CFB y el UCAM suma un nuevo punto

Una victoria, un empate y una derrota fue el bagaje de los tres equipos de la Región encuadrados en el grupo VII de División de Honor de juveniles, tras la disputa de la jornada quince, última de la primera vuelta. La segunda arrancará el próximo fin de semana, justo antes del parón navideño.

En el derbi regional de la jornada, el Real Murcia logró un triunfo balsámico por la mínima (1-0) ante el Lorca Fútbol Base. El tanto del triunfo murcianista lo logró Ismael de penalti en el minuto 19 de partido. El juego estuvo muy nivelado sin un claro dominador y con escasas ocasiones de gol. El Real Murcia se adelantó y resguardó perfectamente su parcela. El técnico lorquino, Paco Jurado, dispuso un once para intentar no perder, pero le salió mal la jugada. Tras encajar el tanto, su equipo no tuvo poder de reacción.

Con este resultado, el Real Murcia termina la primera mitad de la competición en lugares de descenso, en la decimotercera plaza y a seis puntos de la salvación, la cual la marcan el Torrelevante y el Atlético Madrileño, con 14 puntos. Empezará la semana que viene la segunda vuelta ante el Levante. Por su parte, el Lorca CFB acaba noveno con siete puntos por encima del descenso. Recibirá al UCAM Murcia la próxima jornada.

Precisamente, el UCAM desaprovechó una gran oportunidad para haber sumado los tres puntos en el partido que se disputó en el Polideportivo Municipal Francisco Cardona. Los murcianos empataron sin goles (0-0) ante el UD Alboraya.

El partido estuvo muy igualado desde el primer minuto. Muchas precauciones defensivas, marcadas por el miedo a encajar y con las defensas muy seguras al igual que los cancerberos. Las ocasiones de gol en ambas porterías fueron escasas. Sin embargo, el empate tuvo un cierto aroma a derrota, ya que el Alboraya acabó el partido con nueve hombres. El UCAM no supo jugar y aprovechar esa superioridad.

Tras este punto, el equipo de Raúl Campuzano termina la primera vuelta en sexta posición, el mejor de los equipos de la Región y con nueve puntos de renta por encima del descenso. La próxima jornada se enfrentará al Lorca Fútbol Base en el campo Mundial-82 de la Ciudad del Sol.