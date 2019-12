El triunfo como única vía

Los puestos de descenso empiezan a acechar al equipo de Sito tras cuatro derrotas seguidas.

El UCAM Murcia CB necesita reconstruir su identidad. El equipo ha acumulado cuatro derrotas consecutivas y las dudas empiezan a sobrevolar en el ambiente. Nadie quiere mirar hacia abajo, pero no queda más remedio porque el Baxi Manresa ganó ayer en Badalona en la prórroga y ya está también con cuatro triunfo. Por ello, la visita hoy del Kirolbet Baskonia (17.00 horas, Movistar), uno de los cuatro conjuntos españoles que disputan esta temporada la Euroliga, se convierte en clave. Ya se ha enfrentado a los otros tres –Real Madrid, Barcelona y Valencia Basket– en la primera parte, saliendo solo triunfador frente a los valencianos en la que precisamente es la última victoria obtenida esta campaña. Desde ese momento empezaron a caer las derrotas para dejar al cuadro universitario en peor situación que hace un año tras cumplirse el primer cuarto de la campaña.

Sito Alonso sabe que hoy será difícil que pueda contar de nuevo con Askia Booker. Si al final el base no está sobre la pista, será la segunda jornada que se pierde de forma consecutiva y la tercera en las cuatro últimas jornadas. El jugador sigue sin tener buenas sensaciones en la muñeca y esta tarde se probará antes del choque, aunque después de apenas haber entrenado durante la semana, todo apunta a que volverá a causar baja el máximo anotador de los universitarios: «Estamos preparados para jugar con o sin Booker», decía el entrenador madrileño en rueda de prensa. «Cuando él ha faltado el equipo ha mostrado otra manera de jugar, pero no le ha faltado competitividad y eso nos hace mejores como equipo. Estamos preparados para que juegue y para que no juegue», expresó el preparador del UCAM Murcia, que se enfrentará a un equipo que dirigió en el pasado y al que llegó después de realizar dos buenos cursos en San Sebastián.

Enfrente estará un conjunto que está teniendo muchos altibajos durante la temporada pero que llega a Murcia tras enlazar dos victorias consecutivas, una en ACB y otra en Euroliga. Pero su situación en la tabla (6 victorias y 6 derrotas) le dejan de momento fuera de los puestos que dan derecho a disputar la Copa del Rey. Por ello, los baskonistas están obligados a salir triunfadores del Palacio de los Deportes, donde llegan con la ausencias de Jayson Granger y Patricio Garino, lesionados de gravedad. Por contra, Perasovic recupera a Luca Vildoza, quien reapareció el pasado jueves ante el Estrella Roja.

El Kirolbet Baskonia tiene en Shengelia a su mejor jugador, un pívot al que tendrá que atar corto el UCAM para tener opciones de lograr la victoria. Con una media 17,6 puntos por partido, es el referente ofensivo, mientras que en la dirección está sobresaliendo el estadounidense Pierriá Henry, con 8 puntos y 4,8 asistencias.

El duelo enfrentará a dos de los equipos con mejores ataques del campeonato (cuarto el Baskonia con 85,17 y quinto el UCAM con 84,33) y con mejores porcentajes desde el triple.