Un Real Murcia en alza se pone a prueba ante un Yeclano en las nubes

Los de Sandroni llegan lanzados y en play off.

Nueva Condomina sigue con su intenso mes de diciembre. Después de disfrutar del triunfo en la final de la Copa Federación y de derrotar al líder FC Cartagena, los aficionados granas disfrutarán esta mañana del tercer partido consecutivo en el recinto murcianista. Y no queda ahí la cosa. Porque el martes volverán a abrirse las puertas del estadio para el choque frente al Racing de Santander de Copa del Rey. Pero antes de pensar en el torneo del KO, Nueva Condomina acogerá un duelo, sobre el papel, bonito e interesante.

Un Real Murcia en alza, con la moral cargada, recibe a un Yeclano que es la revelación del Grupo IV y que esta semana ha dormido en puestos de play off. No tienen límite los de Sandroni en esta primera vuelta. Reforzados por sus brillantes números en La Constitución, los del Altiplano no desentonan a domicilio, y esa regularidad les ha permitido sumar 29 puntos tras dieciséis jornadas disputadas. Una sola derrota en once semanas les ha llevado a la zona de privilegio, aunque siempre manteniendo los pies en el suelo desde la plantilla liderada por Sandroni.

Se presenta un duelo interesante, con muchas asignaturas pendientes. Debe el Real Murcia confirmar que llegado diciembre ya es un equipo regular y sólido; tiene el Yeclano que demostrar que también es capaz de competir y dar la talla en los grandes campos. De momento, lo que está claro es que la planificación deportiva de los azulgranas supera con creces a la de los granas. Lo indica la clasificación. Mientras que los murcianistas siguen demasiado cerca de la zona baja -a dos puntos del play out y a cinco del descenso directo-, los de Sandroni, pese a contar con el bloque que el pasado curso jugó en Tercera División, está coqueteando con los mejores.

Pocas novedades se esperan en el once titular del Real Murcia. Después del gran encuentro disputado frente al FC Cartagena, muchos jugadores reforzaron su presencia en el campo. Dorrio, que llegó en el cierre del mercado y que no estaba disfrutando de oportunidades, se ha ganado la titularidad con trabajo; Josema ha regresado al equipo después de varias semanas ausente por lesión; Víctor Meseguer solo hace acumular elogios y desde el banquillo empujan futbolistas como Alberto Toril.

La gran duda es si Adrián Hernández repetirá el esquema que utilizó ante el FC Cartagena, donde eliminó la defensa de tres para reforzar el centro del campo con el paso adelante de Armando, o volverá a apostar por el murciano junto a Antonio López y Edu Luna en la zaga, secundados por Álvaro Rodríguez e Iván Pérez por las bandas.

Las miradas también estarán puestas en la portería. Aunque hasta el momento Adrián Hernández lo ha tenido claro y ha mantenido su confianza en Lejárraga, la inseguridad que transmite el meta grana desde inicio de campaña podría provocar algún movimiento bajo los palos.

Sandroni, por su parte, podrá utilizar su once habitual. Destacan jugadores como el lateral Héctor Camps, que esta campaña lleva ya cinco goles; o como el atacante Alayeto, con cuatro tantos. Álex Vaquero y Antonio Martínez también llevan cinco dianas cada uno.

El duelo se jugará a las doce de la mañana, un horario que se estrena esta campaña en Nueva Condomina, donde hasta ahora los partidos eran el domingo por la tarde.