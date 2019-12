ElPozo muestra sus dos caras

El conjunto de Giustozzi se medirá este lunes al Barça, que ayer perdió ante el Valdepeñas, en el Palau Blaugrana

ElPozo se deshizo del Peñíscola por 3-2 con mucho sufrimiento tras mostrar su mejor versión en la primera parte, donde acabó con tres goles de ventaja, y desperdiciar casi toda la renta en cuestión de minutos en la segunda y acabar pidiendo la hora. Tocará ahora hacer algo de reflexión sobre lo acontecido antes de medirse al Barça, que ayer perdió ante el Valdepeñas, el próximo lunes y en el Palau Blaugrana.

El arranque del choque fue vertiginoso, lo justo y necesario para caldear el ambiente algo frío de un viernes noche de diciembre en el Palacio. Y es que, si Giustozzi había ideado un guión perfecto para el inicio del duelo, éste lo superaba holgadamente pues Álex marcó a los escasos diez segundos de comenzar el partido y el segundo estuvo tan cerca, instantes después, que el técnico visitante Juanlu Alonso tuvo que pedir tiempo muerto al medio minuto de haber comenzado el partido. Sin embargo, y para su contrariedad, el alud de ocasiones por parte del cuadro murciano no había hecho más que comenzar. Los de la capital del Segura, muy compactos y verticales, protagonizaron poco después una triple ocasión que no acabó en gol de milagro. Esta oportunidad de aquellos que portan la elástica del jamón hizo despertar al conjunto visitante y los pupilos de Alonso tuvieron dos disparos casi consecutivos que casi suponen el empate.

El duelo se igualó algo cuando llegaba el ecuador de la primera parte, quizás porque los locales decidieron bajar algo el ritmo para poder respirar, pero en cuanto lo aceleraron nuevamente aumentaron su ventaja con un gol de Pol Pacheco tras un disparo lejano. Y si bien tanto el resultado como las sensaciones eran excelentes, ElPozo no se conformaba. Jugaba a gusto y con gusto y deleitaba a los asistentes con grandes combinaciones colectivas y un control sobre el partido que invitaba a la alegría. Evidentemente, no fue todo un tiempo de vino y rosas sino que el Peñíscola, que trataba de aguantar a un inquilino que se había ido a vivir a su área y no paraba de incordiarlo, gozó también de varias ocasiones y un lanzamiento al palo pero ni encontró la fortuna ni la eficacia. Y ésto último fue precisamente lo que tuvo Álex, que hizo el tercero en el mismo instante en que la bocina dictaminaba el final del primer tiempo dejando un 3-0 que reflejaba el perfecto periodo desempeñado por los de Giustozzi.

El segundo acto comenzó con un disparo de Fernando que detuvo Molina previo a una gran jugada de Álex, el otro motor del equipo junto al granadino y el goleador de la noche. Los de la capital del Segura siguieron cumpliendo su cometido de atacar agradando y cerca estuvieron de ampliar la ventaja pero bajaron algo las revoluciones y el Peñíscola recortó distancia con un gol de Claudino al saque de córner. A ElPozo le dolió el tanto encajado y respondió con un zapatazo de Álex que se estrelló en el palo. Todo apuntaba a la vuelta a la buena senda hasta que Andresito perdió el balón ante Josiko siendo último y el jugador visitante regateó a Espíndola e hizo el segundo y que reducía la ventaja hasta la mínima expresión. Y así se pasó de tenerlo todo controlado a un principio de ataque de ansiedad. Todo aquello edificado con gusto y clase en la primera parte se había desmoronado en la segunda y en tan solo tres minutos. El Peñíscola fue valiente y con todo a buscar la igualada y muy cerca estuvo de conseguirlo con un lanzamiento al palo y otra gran ocasión de Paniagua, ex del cuadro local. Los últimos minutos se vivieron con el conjunto visitante viviendo en el área de ElPozo y gastando balas que no dieron en el blanco de milagro y para fortuna de ElPozo en un partido en el que mostró dos caras.