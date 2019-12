Adrián: "Si no tenemos los pies en el suelo, seremos nuestro peor enemigo"

Adrián Hernández, técnico del Real Murcia, es el primero en celebrar dentro de su vestuario los grandes éxitos que cosechan como equipo. Pero el fútbol, en pleno ecuador de la temporada, no da tregua y el entrenador grana es consciente de que un exceso de confianza puede jugar una mala pasada a sus futbolistas.

Tras alzarse con el título de Copa Federación y superar en Liga al FC Cartagena en el derbi, los murcianistas reciben mañana (12.00 horas, Footters.com) a un Yeclano Deportivo situado en puestos de play off y que se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada en la categoría. Por ello, Adrián insiste en rebajar la posible euforia ante tales logros: «La euforia acabó el domingo por la noche, aunque lo recordáramos tras el día de descanso. No podemos caer en la euforia, porque si no estamos con los pies en el suelo, seremos nuestro peor enemigo», reconoció el preparador murciano.

También admitió que «dentro del buen partido que hicimos, el equipo tuvo una pizca de fortuna, que en los tres errores que tuvimos por parte no encajamos gol, y en otros partidos, con dos errores nos hacían gol. La línea que separa la derrota de la victoria es muy fina, pero cuanto mejor haces las cosas, más suele pasarte».

Sin embargo, para Adrián Hernández el duelo de mañana ante el Yeclano Deportivo de Sandroni será ante un rival «muy competitivo, con sus armas muy bien trabajadas, un equipo que sabe jugar con balón y va a saber hacerlo también sin balón en muchas ocasiones. No se desespera y es un equipo muy peligroso a balón parado o en segundas jugadas». «A Sandroni lo conozco muy bien, va a venir a competir y en su mente tiene que nos van a ganar sí o sí», advirtió.

Por otro lado, el entrenador grana también objetó que «tenemos más problemas contra equipos del perfil del Sanluqueño o Don Benito, o contra un filial como el del Cádiz. También nos pasaba aquí en nuestro estadio, teníamos un miedo escénico que hemos superado, y ahora hay otros partidos en los que nos tenemos que motivar, dar una vuelta de tuerca y ser fiables en ese tipo de partidos, que hemos competido y no nos estamos llevando».

Por otro lado, reconoció que la actual situación que atraviesa su equipo le recuerda a «las mismas sensaciones que cuando fuimos a Villarrubia, y espero cambiar hábitos y situaciones que nos hicieron equivocarnos allí. Creo que lo de Villarrubia al final fue anecdótico, la expulsión tan temprano nos coacciona, pero no podemos cometer el error de ponernos por delante y que nos empaten en la siguiente jugada. Esos errores no podemos cometerlos nunca más».

No obstante, y aunque las sensaciones sean parecidas, Adrián Hernández quiso realzar el nivel de su rial de mañana: «No olvidemos que viene el cuarto clasificado y un Yeclano que tiene la mejor racha junto al Cartagena en los últimos diez partidos. Viene uno de los mejores equipos de la categoría a día de hoy», ensalzó.

Respecto a posibles ausencias, confirmó que «Legaz tiene una pequeña rotura desde la final con el Tudelano. Melgar está mejor, no ha entrenado al mismo ritmo que los compañeros, Curto ya está mucho mejor y Víctor Meseguer arrastra alguna molestia en el muslo. Mañana valoraremos todo, y también a Antonio López, que ha sufrido algún problema de gastroenteritis, pero hoy -por ayer- ha entrenado con normalidad», concluyó.