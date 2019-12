Mayoral: "No contábamos con perder en Villarrobledo, ahora hay que ganar"

David Mayoral, delantero del UCAM Murcia, atendió ayer a los medios de comunicación en El Mayayo tras recibir el premio Versus al mejor jugador del mes de noviembre del equipo. El delantero ha compartido las sensaciones del equipo tras la derrota en Villarrobledo: «Fue una derrota que nadie contaba con ella, veníamos de una buena dinámica y estábamos haciendo buenos partidos. Puede ser un paso atrás, pero desde que acabó el partido solo estamos pensando en el Cartagena y en sacar los tres puntos ahí».

El delantero coincide con sus compañeros en que podrían haber sumado algún punto más del que llevan: «Estamos teniendo mala suerte, el otro día en los primeros minutos tuvimos tres ocasiones bastante claras, que si hubieran entrado el partido hubiera cambiado mucho. Con uno menos, demostramos orgullo y carácter yéndonos arriba en busca del empate. Si hubiéramos marcado habría sido totalmente diferente», añadió.

Por otro lado, el central del Cartagena Carlos David, que se medirá al UCAM mañana, valoró la derrota del domingo pasado en el derbi frente al Real Murcia: «Evidentemente no contábamos con ello, pero sabíamos que nos lo iban a poner muy difícil, como sucedió». Además, el zaguero aseguró que no piensa que el equipo diera tan mala imagen: «Creo que nos perjudica mucho el primer gol de ellos, pero supimos reaccionar inmediatamente. Tuvimos oportunidades para sacar al menos un empate, aunque al final no lo logramos», expresó.