El Cronos es de Champions

Isabel Casanova Murcia, Alejandra Albaladejo, María Torrecillas García, Paula Riquelme y Lucía Chacón escribieron una página de oro en la historia de la gimnasia rítmica regional. Solo en dos ocasiones anteriores un conjunto de la Región había subido a los más alto del podio en el Campeonato de España de Primera Categoría, la Champions League de la rítmica nacional. El primer gran triunfo del siglo XXI –los anteriores los lograron el Colegio Nelva en 1984 y la Escuela de Competición en 1991, en ambos casos bajo la dirección de una leyenda como Rosa Centenero– llegó en Zaragoza cargado de grandes dosis de emoción. La coreaografía desarrollada por Mayte Muñoz contra la violencia de género y la dirección técnica de Paqui Contreras impresionó a las jueces el Nacional de conjuntos. Las jóvenes gimnastas, en un segundo pase espectacular, 'clavaron' un ejercicio con música de Mónica Naranjo. Le dieron «la vuelta al marcador», como afirma la entrenadora, y se llevaron la ovación más cerrada de los campeonatos.

Isa, Alejandra, María, Paula y Lucía no son profesionales de la gimnasia rítmica. Ahí radica el auténtico éxito de estas jóvenes que se iniciaron siendo niñas en este deporte y que ahora compaginan con los estudios.

Lucía Chacón tiene 18 años. Es estudiante de Fisioterapia en la Universidad de Murcia. «No piso mi casa, pero disfruto mucho con este deporte», afirma una chica que vive a un ritmo frenético y que empezó a jugar a ser gimnasta «por acompañar a unas amigas que se apuntaron». La medalla de oro ha sido un acicate, un motivo más para continuar adelante porque «disfruto mucho con este deporte y me hace muy feliz».

Paula Riquelme vive en Espinardo. Tiene 18 años y estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el campus de la UMU en San Javier. Desde bien pequeñita empezó a despuntar una gimnasta a la que sus compañeras le tapaban la boca y le privan de libertad, como ocurre con una maltratada, en el inicio del ejercicio. Al final logra quitarse todos esos miedos que suelen atenazar a esas mujeres que sufren violencia de género a diario y que no se atreven a denunciar su situación por miedo al rechazo de la sociedad. Al final, Paula, que comenzó con cinco años a practicar la rítmica para acompañar a un grupo de amigas del colegio, rompe todas las ataduras y se convierte en una mujer liberada.

María Torrecillas tiene 17 años y aún está estudiando bachillerato en el IES Infante. «Me gustaría cursar Medicina, aunque ya sé que es muy difícil y que necesito una nota muy alta», afirma la joven gimnasta de Murcia, que llegó hace 12 años a este deporte «aunque al principio no me gustaba. Me apunté por acompañar a mis compañeras de colegio y porque me animó mi madre», explica.

Isabel Casanova vive en Casillas. Tiene una hermana en el conjunto cadete que también subió al podio en el pasado Campeonato de España con el Cronos. Este curso ha iniciado en la UMU Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hace 13 años que dio sus primeros pasos sobre un tapiz «porque me llamó la atención una amiga». Ahora, pese a la dureza de la carrera que cursa y que cada día se complica más compaginar deporte y estudios, tiene claro que «voy a seguir adelante, de momento lo estoy llevando bien».

Por último, Alejandra Albaladejo es la única chica que reside en Puente Tocinos, donde tiene su sede el club. Con 17 años está a punto de dar el paso a la Universidad. Comenzó con cinco y admite que tanto ella como sus compañeras esperaban realizar un buen papel en el Nacional, pero que solo en sus mejores sueños aparecía el oro: «Queríamos hacerlo bien, pero nunca pensábamos que en conseguir el oro», termina diciendo.