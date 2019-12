El muro albinegro se agrieta

La derrota del fin de semana pasado en el estadio Nueva Condomina de Murcia supuso un duro golpe para el Fútbol Club Cartagena. Como siempre que se cae derrotado en un derbi frente al Real Murcia, la reacción de jugadores, cuerpo técnico y afición suele hacerse bastante más cuesta arriba que en un partido de características totalmente diferentes.

En el aspecto emocional, a la plantilla no le queda otra que recuperarse de inmediato. Sobre todo cuando un mira el calendario y ve que el equipo tiene por delante tres partidos consecutivos en casa –incluyendo el de la Copa del Rey frente al Leioa– donde un par de buenos resultados pueden sacarlo del bache que supuso el resbalón en Murcia. Primero el UCAM Murcia y después el Yeclano Deportivo –con el torneo del KO de por medio– pondrán a prueba a un Cartagena que tiene la oportunidad de reconciliarse en casa con una afición que volvió decepcionada del otro lado del puerto de La Cadena.

En lo deportivo, los albinegros tienen poco o nada que envidiar al resto de equipos del grupo e incluso de la categoría. Sin embargo, no se puede pasar por alto el hecho de que el rendimiento del equipo ha ido cayendo de forma progresiva en los últimos partidos, donde no solo se ha dejado puntos por el camino, sino que ha salido del terreno de juego con las peores sensaciones de toda la temporada. Desde que venciera al filial nazarí en la Ciudad Deportiva del Granada, el Cartagena ha visto cómo la capacidad defensiva y la solidez que demostró en el primer tramo de la temporada se ha ido desmoronando. Esa fortaleza que le llevó a encadenar nueve partidos consecutivos sin que Marc Martínez tuviera que recoger el balón del fondo de las mallas de su portería y la que le llevó también a ser el equipo menos goleado de todo el viejo continente. Tanto es así, que en los últimos cuatro partidos ha encajado el triple de goles que en las doce primeras jornadas.

Un dato alarmante a pesar del que el técnico uruguayo, Gustavo Munúa, asegurara hace un par e semanas que lo que no era lógico era «lograr sumar esa cantidad de encuentros con la portería a cero» y que lo normal era que esa situación cambiara. Y no le faltaba un ápice de razón, porque lo que logró el equipo en ese tramo de campaña es algo que roza lo inverosímil. Pero lo que no entraba en los cálculos de nadie era que el cambio fuera tan radical.

Además, llama la atención que los seis tantos recibidos en los últimos cuatro partidos hayan llegado en encuentros donde enfrente estaba un rival de la zona media o baja de la tabla. Y es que antes del Real Murcia de Adrián Hernández, los que perforaron la portería albinegra fueron el Villarrobledo –que cerca estuvo de empatar en el Cartagonova–, el Villarrubia y el Talavera. Un aspecto cuanto menos curioso si tenemos en cuenta que antes de ellos, el conjunto de Munúa había logrado mantener la portería a cero frente a equipos como el Linense, el Marbella, el Córdoba, el Recreativo de Huelva o el San Fernando, equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla.

Sin embargo, el Cartagena es un equipo que ha demostrado que está más que capacitado para darle la vuelta a la situación. La plantilla sigue compuesta por los mismos jugadores a los que hace solo tres semanas se les elevaba a los altares, la defensa sigue siendo la misma que dejó la portería a cero en nueve encuentros consecutivos y el equipo sigue gozando de la madurez y la calidad que le han llevado a ocupar el primer puesto de la clasificación como líder destacado y a ser el conjunto por el que cualquiera de los otros diecinueve equipos se cambiarían. Este fin de semana, ante el conjunto universitario, el Cartagena tiene la oportunidad de dejar atrás la decepción que supuso la derrota en el feudo del eterno rival y volver a enfocar la mirada en los objetivos del club que, desde luego, siguen siendo los mismos que al comienzo de la presente temporada.