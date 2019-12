Hugo Issa, tercer presidente del Lorca Deportiva esta temporada

Jugó en la selección argentina que ganó el Mundial de México 86 con Diego Armando Maradona como capitán

Tal y como adelantó La Opinión el pasado cuatro de noviembre, el representante de jugadores argentino Hugo Issa es el nuevo dueño y presidente del Lorca Deportiva. Un día antes, Issa estuvo en la grada del estadio Artés Carrasco presenciando el partido entre el Lorca Deportiva y la Deportiva Minera.

Tras numerosas gestiones realizadas por el ya expresidente Joaquín Flores en los últimos dos meses, la entidad lorquina ya cuenta con nuevo mandatario. Es el tercero en la presente campaña. Empezó José Manuel Lago, despues retomó la riendas Joaquín Flores y ahora, el citado Hugo Issa.

Aunque Issa no lo dijo, la primera medida podría ser prescindir del técnico, el vasco Iban Urbano. El candidato a sustituirle es Sergio Sánchez, quien ya ha estado en otras ocasiones en el Lorca Deportiva y la pasada semana se desvinculó del Lorca Féminas.

En la tarde de ayer fue presentado en la sala de prensa del estadio Artés Carrasco. Joaquín Flores dio el testigo a Hugo Issa, quien dijo que «somos un grupo que nos llamamos Sport Management. Hemos tenido equipos en Paraguay, Chile y Argentina. No es novedad para nosotros estar al frente de un club. Quise venir a invertir a Europa. Pude hacerlo en Portugal o Bélgica, pero mientras tanto, apareció el Lorca Deportiva en España y no lo pensé. El idioma y la madre patria tiran mucho para los argentinos. Nuestra primera prioridad es poner al día al plantel. Lo haremos antes de que finalice el año» fue su carta de presentación.

Issa afirmó que «mi vida es fútbol, nací y moriré en el fútbol.Fui futbolista, formé parte del plantel de la selección de Argentina en México-86 –Diego Armando Maradona era el capitán de un equipo que fue campeón–. Después he jugado en el fútbol suizo. Llevamos más de veinticinco años representando futbolistas. Vamos a meter dinero para mejorar la plantilla y la estructura del club. Vamos a dotarlo de más profesionalidad. Vamos a vivir en Lorca, pienso en fútbol las veinticuatro horas. Queremos hacer algo importante en este club, no hemos venido para quedarnos en Tercera. Mi director deportivo será Fernando Novo, y la secretaria será Marina Belbedere. Joaquín Flores siempre tendrá las puertas abiertas en este club. Lo que él ha negociado lo respetaremos siempre. He hablado con los jugadores, hay que respetar lo que han hecho hasta ahora sin cobrar. Veremos qué podemos hacer antes del 31 de enero. Hablaré con el técnico,Iban Urbano, yo no he dicho que no cuente con él», dijo.

El representante y nuevo presidente también se mostró agradecido con el Ayuntamiento: «Tenemos unas instalaciones envidiables que la ciudad ha puesto a nuestra disposición. Hablaré en su momento con quien corresponda al respecto. Queremos que la afición y la gente de Lorca sepa que venimos para quedarnos».

Por otro lado, esta mañana, a las once y media, se presenta en el Ayuntamiento lorquino el partido de la Copa del Rey que el Lorca Deportiva va a jugar ante Osasuna el día diecinueve a las nueve de la noche en el estadio Artés Carrasco.