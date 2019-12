Luz: "Parece que no damos con la clave para cerrar los partidos"

Rafa Luz, base internacional brasileño del UCAM Murcia Club Baloncesto, reconoció tras las cuatro derrotas seguidas que ha encajado el conjunto grana en la Liga Endesa, que en el vestuario hay «muchas ganas de cambiar esta situación negativa» y que estarán «preparados» para superar al Kirolbet Baskonia, uno de los equipos por los que ha pasado desde su llegada a España.

«Sabemos que no es una situación muy cómoda. Parece que no damos con la clave para poder cerrar bien los partidos, pero el equipo está trabajando muy bien y con muchas ganas de cambiar esta situación negativa», apuntó Rafa Luz.

«Es la suma de pequeños detalles que en los momentos finales nos hace perder lo que nos está lastrando», indicó el base de Araçatuba, de 27 años que recaló en el club murciano este pasado verano procedente del MoraBanc Andorra tras estar antes en Vitoria en la campaña 2016-2017.

Pese a los resultados adversos el cuadro dirigido por Sito Alonso ha dado la talla y ha peleado por ganar en casi todos los encuentros que ha disputado y a ello también ha hecho referencia Rafa Luz. «La verdad es que en general venimos haciendo un buen baloncesto, pero llega el momento que nos perdemos un poquito y son pequeños detalles que nos cuestan para cerrar los partidos», incidió.

Luz está teniendo un año difícil después de haber estado con la selección de su país en el Mundial de China y el cansancio acumulado le ha hecho no rendir al 100% como él mismo ha comentado en alguna ocasión desde que empezó la Liga.

Aunque va mejorando su tono él ni mucho menos se conforma. «Todavía me sigue costando un poco. Yo creo que es un tema más mental que físico y hay que intentar olvidar todo lo negativo que viene desde fuera y empezar a ganar, pues eso todo lo soluciona», apuntó para añadir que él es «el más crítico» consigo mismo.

«Admito que estoy tomando malas decisiones en los últimos partidos que influyen en los momentos finales y quizás sea porque me meto demasiada presión y no me salen tan bien las cosas como me gustaría», concluyó.