La ilusión de los austeros

Directivos, jugadores y técnicos se reúnen en un encuentro organizado por Gesa, uno de sus patrocinadores.

Los dos equipos que construyeron proyectos más austeros entre los cuatro murcianos que militan en Segunda División B, Real Murcia y Yeclano Deportivo, se enfrentarán este domingo en Nueva Condomina (12.00 horas). Ambos llegan al duelo en dinámica positiva, con un sonrisa dibujada en sus rostros. Aunque son los azulgranas los que más pecho pueden sacar después de meterse en puestos de play off el pasado domingo con su triunfo ante el Villarrubia en La Constitución, los murcianistas están en el mejor momento del curso después de ganar la semana pasada la Copa Federación y de vencer al FC Cartagena en el gran derbi regional.

Real Murcia y Yeclano también tienen algo más en común. Uno de sus patrocinadores es una firma regional, Gesa Mediación, que también dirige el Churra, de Tercera División, y apoya diversos proyectos deportivos en la Región. En un encuentro propiciado ayer por esta firma, varios de los protagonistas del choque del próximo domingo se vieron por primera vez esta semana cara a cara. Los capitanes de ambos conjuntos, Armando y David Puche 'Chino'; los entrenadores, Adrián Hernández y Alejandro Sandroni; los presidentes, Francisco Tornel y Pedro Romero; el director de Gesa Mediación, Mariano Albaladejo; y el presidente de la Federación Murciana, José Miguel Monje Carrillo, entre otros, se reunieron en un acto en el Restaurante El Churra, donde se puso de relieve el ambiente de máximo respeto entre ambos y también el conocimiento que tienen tanto unos como otros del rival.

De hecho, los entrenadores, que el curso pasado dirigían a equipos de Tercera División y que este pasado verano estuvieron en la terna para dirigir al Real Murcia, son amigos y acostumbran a pasarse informes semanalmente sobre los rivales a los que se van a enfrentar.

«Había veces que mi mujer decía que hablaba más con Sadroni que con ella», decía el murcianista sobre su rival de este domingo, a quien ya le anunció que «después tendrá, como siempre, preparada su bandeja de pasteles de carne que tanto le gusta a su familia porque las buenas costumbres no hay que perderlas», pero sin olvidar que «será una batalla de 90 minutos, pero antes y después seguiremos siendo amigos». Mientras que Hernández acaba de aterrizar en el banquillo murcianista, Sandroni es el capitán general del Yeclano desde hace muchos años. Para este argentino ya convertido en un yeclano más, el duelo del domingo tiene un valor añadido: «Que estemos nosotros dos y que nos toque estar en Segunda B, pone en valor que hay muy buenos entrenadores en Murcia y que merecen oportunidades, pero también es una responsabilidad para nosotros para no dejarlos mal», dijo, para reconocer seguidamente que su rival «pese a que nos conocemos mucho, me tendrá guardada alguna sorpresa, pero tanto él como yo sabemos que al final el partido es de los jugadores, que nosotros podremos imaginar muchas cosas e informarles de otras muchas, pero al final ellos van a decidir qué tiene que ser. Lo importante es que venga mucha gente de Yecla y que no se lesione nadie», opinó el preparador azulgrana.

Los entrenadores no ocultaron el buen momento que viven y la motivación que supone para los azulgranas jugar un partido de este calibre: «Somos el equipo de moda, pero esperamos que dure todo el año», admitía Sandroni, quien recordó que «nosotros estamos acostumbrados a ir a Santiago El Mayor y Espinardo a jugar contra el Imperial y ahora, nueve años después, nos toca volver a Nueva Condomina», donde «estoy seguro de que vamos a ser competitivos, pero la duda es si nos va a dar. Nos queda dar un paso adelante en un estadio, porque es el primer gran estadio donde vamos a jugar», para desvelar seguidamente una conversación privada que había tenido con Adrián Hernández en la que bromearon sobre la diferencia de dimensiones del terreno de juego de Nueva Condomina con respecto a La Constitucion: «Le decía antes a Adrián si podíamos jugar a lo ancho en lugar de a lo largo, pero vamos a tratar de no poner excusas ante un Real Murcia que es un equipo de mucho sacrificio y al que queremos poner en muchos problema». Mientras, Adrián Hernández se agarraba a la buena dinámica de su equipo, aunque otorgó cierto favoritismo al Yeclano «por el hecho de la clasificación y el estado anímico que tiene ahora» pese a que los azulgranas disponen de un menor presupuesto, pero matizó que «nosotros nos hemos respuesto bien. Hemos ganado la Copa Federación y también llegamos con el subidón de ganar al Cartagena. Es un partido equilibridado y sobre el papel el favorito debería ser el Murcia, porque juega en casa, pero las circunstancias son las que son, aunque no rehuyo de que nosotros somos el Real Murcia, una entidad que hay que respetar y un club con un peso muy alto, sin obviar que el Yeclano está en un buen momento y quizás es el equipo más en forma del grupo».

Los capitanes de ambos equipos también son jugadores de la tierra. Por los granas, Armando; por los azulgranas, David Puche, conocido deportivamente como Chino, un jugador que lleva en el club desde su fundación hace diecisiete años. A este último le tocará ver el choque desde la grada porque el domingo pasado, ante el Villarrubia, vio la amarilla que le faltaba y será sancionado. «Como tengo la suerte de estar desde la fundación del club, he vivido momentos buenos y malos. Ahora que estoy en una fase de mi vida deportiva –tiene 34 años– donde tengo más experiencia, la verdad es que es muy ilusionante este tipo de partidos porque te enfrentas al club principal de Murcia. Todos sabemos de sus hechos y al final mi misión es transmitir a mis compañeros que es un partido muy bonito, que tenemos que disfrutar porque hoy los vivimos, pero mañana no sabemos», afirmó un futbolista que se gana la vida como representante comercial. De hecho, buena parte de sus compañeros de equipo no son profesionales del fútbol y compaginan el deporte con otra actividad laboral.

El murcianista Armando, por su parte, admitió que «es un derbi diferente» al vivido el pasado domingo «porque el Murcia-Cartagena es el más grande de la Región, pero al final sabemos que el Yeclano está haciendo las cosas muy bien y esperamos vivir un partido competitivo, con garra, ya que somos dos equipos que estamos bastante bien. Ellos están haciendo una buena temporada después de su ascenso, y la Copa Federación nos ha dado a nosotros ese plus de subidón. Después del derbi con el Cartagena estamos en buena dinámica y esperamos no fallar este domingo», dijo el el grana.

Por último, los presidentes abogaron por mantener los pies en el suelo. Francisco Tornel recordó que «el objetivo es la salvación institucional», que ve a su equipo «madurando» y que «los últimos resultados suponen un cambio de dinámica. No hemos ganado nada, pero somos un equipo con intensidad», dijo el notario. En el bando contrario, Pedro Romero no se salió del discurso marcado por su entidad pese a que ahora está en puesto de play off: «El objetivo es mantenernos en Segunda y tener los pies en el suelo, trabajar cada domingo para poder conseguir lo antes posible la permanencia es lo único en lo que pensamos», dijo.

Asimismo, Mariano Albaladejo, que también es el presidente del Churra, de Tercera División, y que actuó como anfitrión del encuentro, afirmó que «los dos clubes nos están dando unas semanas de juego excepcionales y espero que sigan así».