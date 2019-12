Un derbi para olvidar otro

Los universitarios casi siempre han sacado un resultado positivo en el Cartagonova.

No está siendo esta una semana fácil para el Fútbol Club Cartagena. Ni para el vestuario y cuerpo técnico, ni par la directiva, ni para una afición que una vez más volvió a arropar al equipo con un masivo desplazamiento al otro lado del puerto de La Cadena. Todos ellos andan aún recuperándose del golpe que supuso la derrota por dos goles a cero en el feudo del eterno rival.

Aunque seguramente, más que la propia derrota, lo más difícil de asumir fue la forma en la que se produjo la misma. La sensación que quedó entre los seguidores albinegros fue la decepción al ver que sus jugadores, impotentes durante grandes fases del partido, se vieron superados por los futbolistas del Real Murcia que por momentos parecían ser más que los albinegros sobre el campo.

Sin embargo, todos ellos saben que de nada vale quedarse pensando el en encuentro del pasado domingo. Lo que pasó en el estadio Enrique Roca de Murcia ya no se puede cambiar, por lo que toca tratar de mostrar la cara opuesta en el próximo partido. Y no lo tendrá fácil el Cartagena para volver a la senda de la victoria esta jornada porque enfrente estará el UCAM Murcia. El conjunto dirigido por Miguel Rivera tiene probablemente una de las mejores plantillas del grupo IV, aunque es cierto que no se encuentran en su mejor estado de forma. Los universitarios marchan decimosegundos en la tabla con 19 puntos. Muy lejos de las expectativas puestas en el equipo a principios de temporada, la plantilla está confeccionada para –como mínimo- estar entre los cuatro primeros y a día de hoy se sitúan a 10 de los puestos de play-off.

Con un cambio de entrenador de por medio –al ser destituido Rubén Albés-, solo han ganado cuatro partidos en lo que va de liga, tres de ellos desde que el entrenador malagueño se pusiera al frente del equipo.



El UCAM casi siempre rasca

A pesar de todo ello, es un rival que históricamente no se le ha dado bien al Cartagena. De las siete veces que los albinegros han recibido al conjunto universitario en liga, solo han sido capaces de hacerse con los tres puntos en una de ellas, mientras que el conjunto murciano se ha llevado la victoria hasta en tres ocasiones. La última de ellas, en la cuarta jornada de la temporada pasada, donde los goles de Luis Fernández e Ismael García daban la vuelta al tanto inicial de Moyita y consumaban un nefasto inicio de liga –dos puntos de doce posibles- que a la postre sería olvidado por la buena campaña del equipo.

La única vez que el Cartagena venció en casa al UCAM Murcia –salvando la victoria en la prórroga en Copa del Rey en la campaña 2017/2018- fue esa misma tempo

rada. El conjunto entonces dirigido por Alberto Monteagudo comenzó ganando gracias al doblete de Rubén Cruz y al gol de Owusu con un primer tramo de partido arrollador en el que llegó a ponerse con un 3-0 en el marcador y que hacía pensar que el partido estaba prácticamente sentenciado. Aún así, no iba a ser una victoria cómoda para el Cartagena, que vio cómo los universitarios reaccionaban y se acercaban gracias a Marc Fernández, que con un doblete en los minutos finales metía el miedo en el cuerpo al Cartagena. Es solo un ejemplo que pone en evidencia que los de Munúa tendrán que sudar tinta para vencer al conjunto de Miguel Rivera este sábado y olvidar la derrota en el derbi.