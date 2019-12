La semana perfecta del Real Murcia deja unos 300.000 euros en caja

El Real Murcia está aprendiendo esta temporada a soñar en pequeñito. Si hasta hace poco las miradas de los aficionados se fijaban en objetivos mayores, solo pensando en el play off y en luchar por el ascenso, en esta campaña todo es diferente en Nueva Condomina. No solo no se habla de competir por estar entre los cuatro primeros sino que además la paciencia se ha instalado en la grada, que ahora disfruta de cualquier pasito adelante.

Se vivió el jueves. La Copa Federación, un trofeo descartado a las primeras de cambio por cualquier club puntero de la Segunda B, ha conseguido que el murcianismo lata como pocos podían imaginar. Y se repitió el domingo en el derbi, donde el triunfo ante un FC Cartagena que llegaba líder se festejó a lo grande.

A la misma vez que los jugadores del Real Murcia han cogido moral y los aficionados han celebrado su semana fantástica, las arcas del Real Murcia también se han visto favorecidas con estos dos encuentros que se han disputado en apenas cuatro días. El jueves los granas no solo levantaron el trofeo de Copa Federación sino que además permitieron que la entidad ingresara los 90.000 euros con que la Federación Española premia al ganador. El jueves los 6.074 seguidores murcianistas que acudieron al estadio no solo festejaron la consecución del trofeo sino que además ayudaron al club a percibir unos 50.000 euros después de tener que pasar por taquilla, pagando entre 8 y 10 euros.

No faltaron los más fieles a la final y tampoco quisieron perderse el derbi del domingo, donde además vivieron una victoria en la que pocos confiaban. Y eso que para ver el Real Murcia-FC Cartagena los abonados también tenían que pasar por taquilla. 11.075 personas se dieron cita en las gradas de Nueva Condomina, llegando unas 2.500 de Cartagena. Los seguidores albinegros, que pagaron 15 euros, ayudaron a su eterno rival a ingresar unos 40.000 euros. Casi el doble fue el pellizco que dejaron los propios socios murcianistas. Entre unos y otros, la recaudación en taquilla se acercó a los 140.000 euros.

En total, las siempre maltrechas arcas del Real Murcia han percibido en apenas cuatro días unos 300.000 euros. De esa cantidad una parte no llegará a las oficinas de Nueva Condomina. Los 90.000 euros de premio por ganar la Copa Federación, al igual que lo que se ha ido consiguiendo por superar las distintas eliminatorias, está embargado por la Agencia Tributaria, por lo que la Española hará el pago directamente al fisco.

Sí podrá utilizarse para afrontar los gastos del día a día el dinero recaudado en las taquillas. Aunque estas se han intentado embargar, los responsables granas habían pignorado esos posibles ingresos, dando prioridad al pago a los jugadores y empleados.