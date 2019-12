El derbi Real Murcia-Yeclano comienza a jugarse

El Real Murcia y el Yeclano disputan este domingo un derbi entre dos equipos que llegan en buena dinámica. Los granas ganaron en la última semana la Copa Federación y el duelo ante el Cartagena; y los azulgranas se metieron en puestos de play off con su victoria el pasado domigno ante el Villarrubia. Ambos clubes, que están patrocinados por la empresa Gesa Mediación, se reunieron en un acto organizado por esta empresa, que también tiene un club en Tercera División y apoya a diferentes colectivos deportivos.

Los capitanes de ambos conjuntos, Armando y Chino, los entrenadores, Adrián Hernández y Alejandro Sandroni, los presidentes, Francisco Tornel y Pedro Romero, y el director de Gesa Mediación, Mariano Albaladejo, y el presidente de la Federación Murciana, José Miguel Monje Carrillo, intervinieron en un acto en el Restaurante El Churra, donde se puso de relieve el ambiente de máximo respeto entre ambos.

Los entrenadores admitieron que tanto granas como azulgranas llegan en un buen momento. "Somos el equipo de moda, pero esperamos que dure todo el año", decía Sandroni, quien tiene una estrecha relación de amistad con Adrián Hernández desde hace muchos años. No en balde, se han enfrentado en muchas ocasiones en Tercera División y ahora lo habrán en Segunda B. "Nosotros estamos acostumbrados a ir a Santiago El Mayor y Espinardo a jugar contra el Imperial y ahora, nueve años después, nos toca volver a Nueva Condomina". El técnico mucianista, por su parte, otorgaba cierto favoritismo al Yeclano, "por el hecho de la clasificación y el estado anímico que tiene ahora", pero matizó que "nosotros nos hemos respuesto bien. Hemos ganado la Copa Federación y también llegamos con el subidón de ganar al Cartagena. Es un partido equilibridado y que sobre el papel el favorito debería ser el Murcia porque juega en casa, pero las circunstancias son las que son, aunque no rehuyo de que nosotros somos el Real Murcia, una entidad que hay que respetar y un club con el peso muy alto, sin obviar que el Yeclano está en un buen momento y quizás es el equipo más en forma del grupo".

La relación de amistad entre los dos entrenadores también quedó reflejada en el acto. "La relación es muy buena. Había veces que mi mujer decía que hablaba más con Sadroni que conmigo. Hemos hablado mucho, tenemos muy buena relación pero es verdad que en los 90 minutos es mi mayor enemigo. Después tendrá como siempre preparada su bandeja de pasteles de carne que tanto le gusta a su familia porque las buenas costumbres no hay que perderlas. Será una batalla de 90 minutos pero antes y después seguiremos siendo amigos", dijo Adrián Hernández, puntualizando seguidamente Sandroni que "también hay una amistad muy grande con Julio Algar" y que el hecho de enfrentarse el próximo domingo tiene el valor añadido de que son dos entrenadores de la Región: "Que estemos nosotros dos y que nos toque estar en Segunda B pone en valor que hay muy buenos entrenadores en Murcia y que merecen oportunidades, pero también es una responsabilidad para nosotros para no dejarlos mal. Nos conocemos mucho, sé que alguna sorpresa me tendrá guardada igual que él sabe que al final el partido es de los jugadores, que nosotros podremos imaginar muchas cosas e informarles de otras muchas, pero al final ellos van a decidir qué tiene que ser el partido. Lo importante es que venga mucha gente de Yecla y que no se lesione nadie", opinó el azulgrana.

Los capitanes también intervinieron. Armando admitió que "es un derbi diferente" al vivido ante el pasado domingo "porque el Murcia-Cartagena es el más grande de la Región, pero al final sabemos que el Yeclano está haciendo las cosas muy bien y esperamos vivir un partido competitivo, con garra, ya que somos dos equipos que estamos bastante bien. Ellos están haciendo una buena temporada después de su ascenso, y la Copa nos ha dado ese plus de subidón a nosotros. Después del derbi con el Cartagena estamos en buena dinámica y esperamos no fallar este domingo", dijo el murcianista. David Puche, conocido deportivamente como Chino, se perderá el choque por sanción, pero durante la semana transmitirá a sus compañeros la importante que tiene jugar contra el Real Murcia: "Como tengo la suerte de estar desde la fundación del club, he vivido momentos buenos y malos. Ahora que estoy en una fase de mi vida deportiva que tengo más experiencia, la verdad es que es muy ilusionante este tipo de partidos porque te enfrentas al club principal de Murcia. Todos sabemos de sus hechos y al final mi misión es transmitir a mis compañeros que es un partido muy bonito, que tenemos que disfrutar porque hoy los vivimos pero mañana no sabemos".



Los presidentes, con los pies en el suelo

Por último, los presidentes abogaron por mantener los pies en el suelo. Francisco Tornel afirmó que "nosotros tenemos el objetivo de la salvación institucional. Estamos contentos por la evolución y los últimos resultados son un cambio de dinámica. No hemos ganado nada, somos un equipo con intensidad", destacó el grana, mientras que Pedro Romero también mantuvo el discurso: "Mantenernos en Segunda y tener los pies en el suelo y trabajar cada domingo para poder conseguir lo antes posible la permanencia es lo único en lo que pensamos", afirmó.

Asimismo, Mariano Albaladejo, que también es el presidente del Churra, de Tercera División, declaró que "los dos clubes nos están dando unas semanas de juego excepcionales y espero que sigan así", mientras que Monje Carrillo agradeció el apoyo que presta Gesa Mediación al deporte.