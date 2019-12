Shermadini rompe el plan B del UCAM

Los de Sito Alonso encadenan cuatro derrotas consecutivas esta temporada en la ACB

Cuando la inquietud por las molestias que tiene Askia Booker en la muñeca parecía que habían desaparecido, ayer volvieron a saltar todas las alarmas. Al igual que ocurrió ante el Barcelona Lassa, unas horas antes de medirse al Iberostar Tenerife (85-78) se conoció que el base se perdería el encuentro pese a reaparecer hace una semana frente al BAXI Manresa. El UCAM Murcia CB, entonces, tuvo que afrontar otra batalla sin su mejor arma. Y lo hizo a pecho descubierto, sin complejos y con una concentración defensiva que le permitió frenar al equipo tinerfeño en la primera mitad. Pero no fue suficiente para llevarse el triunfo y evitar encadenar cuatro derrotas consecutivas por primera vez en lo que va de temporada en la Liga Endesa.

Sin Booker, al UCAM le costó encontrar la fluidez y el acierto en ataque. Ni los 16 puntos de Jarell Eddie, algo más errático en el triple que de costumbre, ni los 14 puntos de Hunt sin fallo pudieron paliar la baja del base de Los Ángeles como referente. Sí que apareció Dusa Sakota, quien parece que se ha alistado de nuevo a la dinámica del equipo universitario, pero la condena de los tiros libres castigó al UCAM con siete lanzamientos fallados de 17 en esa distancia (58%). Shermadini, al que al UCAM logró controlar en la primera parte, se desató en la segunda haciendo mucho daño en el juego interior. Kyle Hunt fue eliminado por falas cuando más estaba disfrutando sobre la pista y el jugador georgiano, junto a Marcelinho Huertas, se encargó de cortar todas las esperanzas de los de Sito Alonso tras meterse de nuevo en el partido después de salvar una distancia de 14 puntos.

No obstante, el bajón defensivo en el inicio de la segunda parte y el castigo de Dani Díez con varias canastas a la contra fue lo que acabó mermando al UCAM para prolongar una temporada más su particular maldición en una cancha en la que todavía no ha ganado en la Liga Endesa en nueve visitas. El equipo universitario arrancó el partido con un ritmo lento en ataque, pero fiable. Pese a los fallos iniciales desde el perímetro, fue capaz de ir rascando puntos por dentro con las canastas de Cate, Townes y Rafa Luz (4-6). La defensa se convirtió en el principal aliado de los de Sito Alonso en los primeros minutos y fue su principal arma mientras carburaba en la otra canasta. Sin embargo, el Iberostar Tenerife empezó a castigar los errores de su rival con un triple de Dani Díez, respondido con un alley oop de Lecomte para Rojas volvió a recortar la diferencia (14-13). El UCAM, entonces, pudo adelantarse de nuevo en el marcador con cuatro tiros libres que fallaron entre Sakota y Tumba. El griego no aprovechó la falta que hizo que el Iberostar Tenerife se metiese en bonus mientras que el pívot tampoco anotó en una antideportiva señalada sobre Guerra tras la búsqueda de un rebote. Lundberg, desde el triple, no perdonó en siguiente jugada (18-13). Fue entonces cuando Sito Alonso paró el partido a falta de diez segundos del primer cuarto y diseñó una jugada de estrategia que salió a la perfección con un triple de Jarell Eddie (18-16).

El segundo cuarto contó con dos nombres propios para el UCAM Murcia. Primero el de Larentzakis con cinco puntos consecutivos que sirvieron para cortar la salida del Iberostar, aunque una pérdida del griego más tarde neutralizase su acierto (24-21). Al equipo murciano le costaba encontrar la fluidez en la parcela ofensiva, pero supo compensar eso con una buena defensa a los jugadores importantes del equipo de Txus Vidorreta. No obstante, el equipo tinerfeño le valía para llevar la iniciativa con Shermadini como referencia en el juego interior (30-27). Al UCAM, incluso, le costó encontrarse hasta en campo abierto, donde no pudo materializar una contra y más tarde Rafa Luz optó por temporizar el juego para encontrar otra solución ofensiva. Jarell Eddie, al igual que en el anterior periodo, cerró la primera parte con un brillante triple frontal (48-38).

El UCAM comenzó la segunda parte con un parcial de 10-4 en contra y a partir de ahí todo fue a peor. Los de Sito Alonso no conseguían arreglar sus problemas ofensivos sin Askia Booker y el plan B no funcionaba del todo, pese a que el entrenador universitario cortó el encuentro hasta en dos ocasiones con los tiempos muertos (52-45). Los triples de Eddie y Larentzakis también fueron repelidos por el aro y otra pérdida del griego provocó que Dani Díez empezara a hacer la herida más grande a la contra para poner una renta de diez puntos de diferencia (57-47). El UCAM ya no podía sustentar su juego en la defensa, y pese a que Manu Lecomte consiguió anotar antes de poner rumbo al último cuarto, la distancia todavía era importante (62-51).

Un parcial de 3-10 permitió al UCAM reaccionar gracias a un triple de Sakota y una canasta de Hunt. El equipo universitario, pese a sus limitaciones durante todo el partido, consiguió que el Iberostar tuviese que sudar en los últimos compases. Un tiro libre de Eddie, tras una falta técnica, puso el marcador a tan solo tres puntos de distancia (67-64), sin embargo, cuando el escenario parecía más propicio para la heróica, todo se torció de nuevo. Las eliminaciones de Townes y Hunt mermaron a los de Sito Alonso para afrontar unos minutos finales en los que nadie arrojó la toalla (70-76). Sin embargo, la veteranía de Shermadini y Huertas no dio lugar a la sorpresa para acabar sentenciando el choque (85-78).