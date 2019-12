ElPozo destroza al Jimbee

ElPozo reinó en el derbi regional tras imponerse por 6-3 al Jimbee en un duelo que estuvo muy igualado durante muchos tramos pero que se cerró con tres goles de los de Giustozzi en tres minutos que dejaron el partido visto para sentencia a los 22 minutos. La alegría va por barrios y así, mientras que ElPozo recupera el sabor de la victoria tras dos partidos perdidos, el Jimbee acumula su tercer derrota consecutiva y ve alejarse sus opciones de entrar en la Copa de España.

Los instantes previos al comienzo del derbi tuvieron como principal foco de atención a Duda, quien fue ovacionado en el regreso a la que fue su casa como entrenador durante 17 temporadas. El duelo comenzó según lo esperado: abierto en lo referente al dominio y la posesión y cerrado en cuanto a las ocasiones. Si bien el conjunto local salió más suelto y tuvo algunas oportunidades, el visitante supo contenerlo y dar un par de pinceladas en la parcela ofensiva que demostraron que no iban a dar un paso atrás. Todo parecía bajo control hasta que, a los tres minutos, Álex inauguró el marcador tras una gran jugada individual.

El tanto espoleó al conjunto de Giustozzi, que gozó de varias ocasiones para aumentar la ventaja mientras que el cuadro cartagenero trataba de adaptarse al nuevo escenario. No lograban encontrarse cómodos los pupilos de Duda, muy precipitados en ataque y algo dispersos en defensa. Además, se iban cargando de faltas muy rápido. ElPozo, por su parte, empezó a mover la pelota para evitar los ataques en estático, donde el Jimbee era fuerte, y siguió coleccionando ocasiones que no llegaban a fructificar. Es para hacérselo mirar.

El conjunto de Duda, que sabía sufrir cuando le tocaba, empezó a ralentizar los ataques y se liberó. Si bien no llegaban las claras oportunidades, sí estaba comenzando a rondar con peligro la meta visitantes hasta que empató Franklin en una jugada de estrategia en la que Eka botó un córner raso y el brasileño batió a Espíndola con un disparo con la zurda.

La inercia del gol conseguido hizo que el Jimbee diera un paso al frente hasta hacerse con el mando del choque. Los de Cartagena se gustaron sobre el parqué y pusieron en serios aprietos a los pupilos de Giustozzi, quienes parecieron perder la frescura tanto en las piernas como en la cabeza. Para contrarrestar ese ímpetu renovado de los albinegros, ElPozo realizó varias jugadas largas a fin de bajar un ritmo en el que los de la ciudad portuaria se encontraban a gusto. El técnico local tuvo que pedir tiempo muerto para asentar las ideas de juego y pareció surtir el efecto deseado pues los de la capital del Segura volvieron a la pista del Palacio con mejores sensaciones y equilibraron un partido que se les estaba poniendo muy feo. Ya en los últimos minutos, llegó un periodo de locura: Duda se atrevió a sacar a Jesús Izquierdo de portero jugador para intentar marcharse al descanso por delante en el encuentro pero el gol que llegó fue por parte de ElPozo cuando Fernando robó un balón a Juampi, que era último, y batió a Raúl con un disparo cruzado a 4 segundos del final de la primera parte. Fue un mazazo muy duro para el Jimbee, que cerca había estado de lograr el segundo y le tocaba remontar en los siguientes veinte minutos ante un equipo que enfiló el túnel de vestuarios en pleno éxtasis.

En el segundo acto continuó la locura. El mismo arrancó con ElPozo tratando de hacer claudicar a su rival y lo logró con dos golpes consecutivos que muy cerca estuvieron de dejar al Jimbee en la lona. Y es que Andresito marcó en el primer minuto tras una gran jugada colectiva e instantes después Felipe Valerio puso el cuarto con un disparo con la diestra. De aquel posible 1-2 en los últimos minutos del primer tiempo se había pasado a un 4-1 a los dos minutos del segundo.

Llegó entonces un periodo en el que ElPozo quiso hacerse de querer por los suyos, que ya estaban entregados a su causa, e hilvanó varias jugadas que arrancaron los aplausos del Palacio. Pero a los de Duda no pareció afectarle demasiado el resultado y se conjuraron para intentar la remontada. El Jimbee fue a más y tuvo varias oportunidad, la mayoría de ellas de Fernández, que se marcharon fuera por muy poco. Hubiera sido un punto de inflexión haber conseguido un tanto rápido, pero la fortuna les dio la espalda. El encuentro fue caldeándose y las faltas interrumpieron el juego. Los nervios estaban a flor de piel y hubo varias jugadas polémicas que se saldaron con algunas amonestaciones para los jugadores locales y con la quinta falta del Jimbee antes de llegar al ecuador del segundo tiempo.

El conjunto visitante, a pesar de no estar fino en puntería, siguió golpeando la puerta del contrario. Si el gol no se conseguía por efectividad, se conseguiría por insistencia. Así, llegaron las ocasiones, de Juampi, Eka, Jesús, Franklin...y hasta casi de Duda, pero se gol merecido no llegaba. ElPozo, por su parte, empezó a jugar con el tiempo y la ansiedad del contrario. Todo estaba a su favor y, salvo catástrofe, el derbi sería suyo. Y así con certificó el quinto gol de la escuadra murciana, obra de Paradynski, que sellaba un encuentro en el que el Jimbee ya no tenía opciones aunque Fernández y Eka hicieran dos tantos en el tramo final y Paradynski lograse otro para acabar con un doblete. Fue el broche final a un derbi que se llevó ElPozo con justicia ante un Jimbee que en tres minutos dejó escapar el partido.



Protagonistas

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia: "No recuerdo haber visto jugar tan bien al equipo"

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia, se mostró exultante tras la victoria de los suyos en el derbi regional: «Estoy contento por todo, hay veces que se gana y estás menos contento pero éste no es el caso porque vi a catorce jugadores que juegan como entrenan, lo que es una felicidad inmensa», señaló el técnico. El argentino también dijo que es una alegría «cuando das espectáculo para la gente y cuando haces seis goles pero atacas para hacer más y encajas tres pero luchas por recibir menos», indicó. El preparador, que tras dos derrotas consecutvias ha logrado volver a sumar tres puntos, confesó que no recordaba «haber visto jugar tan bien al equipo» aunque matizó que ya venían «haciéndolo bien pero que habían tenido mala suerte». Además, apuntó que no mira la clasificación sino los tres partidos importantes que quedan aunque «si quedamos novemos los mato a todos», dijo entre risas.

Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda', entrenador Jimbee Cartagena: "No es justificable encajar tres goles en tres minutos"

El técnico del Jimbee, Duda, valoró la derrota de su equipo apuntando que fue clave el gol encajado en los últimos minutos del primer tiempo que hizo «mucho daño en el aspecto psicológico». «El planteamiento que preparamos salió bien en la primera parte, sin regalar nada, hasta el gol del final y luego, en los dos primeros minutos del segundo tiempo, encajamos dos goles consecutivos, en total tres tantos en tres minutos, que nos han sacado del partido y eso no puede ser, no es justificable», aseveró.

El preparador dijo que «hay que trabajar mucho el aspecto psicológico y mental y tratar de subsanarlo con relación al gol, pues nos quedamos solos ante el portero y tiramos al muñeco», apuntó el hispanobrasileño. Por último, Duda comentó que «es la cuarta semana consecutiva en la que bajamos el nivel en el segundo tiempo, ya hemos hablado de llo y vamos a trabajar para que cambie, pero no es de la noche a la mañana».