El UCAM, sin Booker, se desploma a diez del final

En directo: Iberostar Tenerife-UCAM Murcia



Primer cuarto

El UCAM arrancó el partido con un ritmo lento en ataque, pero fiable. Pese a los fallos iniciales desde el perímetro, el conjunto universitario fue capaz de ir rascando puntos por dentro con las canastas de Cate, Townes y Rafa Luz (4-6). La defensa se convirtió en el principal aliado de los de Sito Alonso en los primeros minutos y fue su principal arma mientras carburaba en la otra canasta. Sin embargo, el Iberostar Tenerife empezó a castigar los errores de su rival con un triple de Dani Díez y un alley oop de Lecomte para Rojas volvió a recortar la diferencia (14-13). El UCAM, entonces, pudo adelantarse de nuevo en el marcador con cuatro tiros libres que fallaron entre Sakota y Tumba. El griego no aprovechó la falta que hizo que el Iberostar Tenerife se metiese en bonus mientras que el pívot tampoco anotó en una antideportiva señalada sobre Guerra tras la búsqueda de un rebote. Lundberg, desde el triple, no perdonó en siguiente jugada (18-13) y Sito Alonso paró el partido a falta de diez segundos del primer cuarto. El técnico madrileño diseñó una jugada de estrategia que salió a la perfección con un triple de Jarell Eddie (18-16).

Segundo cuarto

El segundo cuarto contó con dos nombres propios para el UCAM Murcia. Primero el de Larentzakis con cinco puntos consecutivos que sirvieron para cortar la salida del Iberostar Tenerife, aunque una pérdida del griego más tarde neutralizase su acierto (24-21). Al equipo murciano, con la ausencia de Booker, le costaba encontrar la fluidez en la parcela ofensiva, pero supo compensar eso con una buena defensa a los jugadores importantes del equipo de Txus Vidorreta. No obstante, el equipo tinerfeño le valía para llevar la iniciativa con Shermadini como referencia en el juego interior (30-27). A los de Sito Alonso, de hecho, les costó encontrarse hasta a campo abierto, donde no pudo materializar una contra y más tarde Rafa Luz optó por temporizar el juego para encontrar otra solución ofensiva. Los tiros libres de Shermadini, junto a un mate, marcaron el tramo final y Jarell Eddie, al igual que en el anterior periodo, cerró la primera parte con un brillante triple desde la frontal después de fallar el anterior pese a un contacto que los colegiados no vieron (48-38).

Tercer cuarto

Un triple de Marcelinho Huertas fue el prólogo de lo que estaba por venir. El equipo murciano comenzó la segunda parte con un parcial de 10-4 en contra y a partir de ahí todo fue a peor. Los de Sito Alonso no conseguían arreglar sus problemas ofensivos sin Askia Booker y el plan B no funcionaba del todo, pese a que el entrenador universitario cortó el encuentro hasta en dos ocasiones con los tiempos muertos (52-45). Los triples de Eddie y Larentzakis también fueron repelidos por el aro y otra pérdida del griego provocó que Dani Díez empezara hacer la herida más grande a la contra para poner una renta de diez puntos de diferencia (57-47). El UCAM ya no podía sustentar su juego en la defensa, y pese a que Manu Lecomte consiguió anotar antes de poner rumbo al último cuarto ,la distancia todavía era importante (62-51).