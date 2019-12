Un derbi con morbo y necesidad

Los locales podrán contar con Valerio y Tolrá, y Batería es baja en los visitantes.

Ya ha llegado el día. Uno de los partidos más esperados y de los que primero se buscan al salir el calendario, el derbi entre ElPozo y el Jimbee, tendrá lugar esta tarde (18:00 horas) en el Palacio. El duelo, además, contará con el regreso de Duda a la que fue su casa para medirse a un equipo que dirigió durante 17 campañas, o casi 800 encuentros al cambio, en la era más exitosa del conjunto de la capital del Segura.

El derbi regional llega también cargado de necesidad por parte de ambas escuadras, separadas en la tabla por siete puntos. Y es que tanto el conjunto murciano como el cartagenero acumulan dos derrotas consecutivas que los han alejado de dos de sus objetivos de principio de curso: el liderato y la Copa de España, respectivamente. Así, ElPozo está a diez puntos del Inter y el Jimbee a tres del octavo, último puesto que da acceso a la Copa de España. Por lo tanto, no habrá margen de error en un encuentro donde convergen a partes iguales tanto el morbo como la obligación de conseguir la victoria.

Giustozzi y Duda, no obstante, quisieron desviar el foco de todas las situaciones ajenas el encuentro y centrarse en el mismo. Se trata de un encuentro importante... pero como pueden ser los próximos. Sin embargo, es incuestionable que hablamos de un partido donde hay algo más que tres puntos en juego: poder reinar sobre el vecino y sumar tras dos encuentros perdiendo.

ElPozo llegará al partido con las bajas ya sabidas de Miguelín y Leo Santana y tras recuperar a Marc Tolrà y Felipe Valerio, quienes fueron duda durante toda la semana. El cuadro murciano, que tras el éxito de clasificarse para la final a cuatro de la Champions cosechó dos derrotas consecutivas que lo hicieron descender hasta la quinta plaza, está en la obligación de volver a dar una alegría a sus aficionados y no hay mejor forma de hacerlo que vencer en el derbi que juegan en casa. Si bien Giustozzi indicó que se trata de «una semana importante pero como las que vendrán», el técnico es consciente de que «un derbi hay que vivirlo como tal porque son bonitos de jugar y son partidos distintos». Respecto al enfrentamiento que habrá desde los banquillos, el argentino señaló que «me parece genial y está bien por el espectáculo, por la gente, por el club y por lo que significa él para el fútbol sala español pero yo no pinto nada, tengo 40 años y recién comencé esta aventura». El entrenador recordó también lo mucho que lo está «disfrutando»: «Siempre quise venir y jugar este tipo de partidos y contra entrenadores como Duda o Jesús Velasco, pues es impresionante», aseveró. El técnico también prevé un encuentro «muy igualado» y contra un equipo que «contra nosotros juega muy motivado, con un extra, y puede que sea un duelo cerrado, típico de un derbi».

Por su parte, en la expedición del Jimbee no estará Batería y también lo tienen difícil Franklin y Chispi. Duda señaló que, a la hora de preparar el encuentro, la parte profesional es igual: «Al final es un duelo contra un equipo, un sistema, y estás más preocupado en animar a la gente y dar confianza y transmitir que hemos hecho muchas cosas bien en los dos últimos partidos aunque hayamos tenido dos resultados muy malos». Y, con respecto a su vuelta al Palacio pero siendo esta vez el entrenador visitante, el hispanobrasileño dijo que «la parte diferente serán esos minutos de antes, cuando llegas al pabellón y entras a la pista, y que serán situaciones distintas a las que has hecho durante mucho tiempo». «Será como volver a una casa donde has vivido desde niño y toda la vida pero con otra gente allí viviendo, no digo que sea malo ni que te suponga dolor, solo que es distinto y que habrá emociones por recordar cosas del pasado, aunque como estaremos con tensión por el partido y por que hay tanta competitividad y profesionalidad, eso pasará pronto», aseveró.

No entra en los planes del técnico del Jimbee perder pero dijo que «aunque se produzca un pinchazo todavía habría opciones de clasificarse para la Copa». Y es que Duda parece tenerlo muy claro y se remitió a las palabras en su llegada: «La Copa es un objetivo y el Play Off una obligación». En referencia al partido y si ElPozo puede ser asequible o peligroso a tenor de los últimos resultados, el preparador apuntó que «todo dependerá del desarrollo del partido»: Cuando un equipo viene de una mala racha puede se que si el encuentro empieza mal vengan los fantasmas, que puede ser nuestro caso o el de ellos, y que si empieza bien te agarres con ahínco a esa ilusión», afirmó para añadir que se trata de un «partido especial pues un derbi siempre ha sido así y los dos equipos estarán muy motivados para el choque», finalizó. Así pues, todo parece listo para que dé comienzo un espectáculo muy esperado, que podrá ser contemplado por diez euros, el precio que ha puesto el club murciano para las entradas.