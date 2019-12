Comandantes al asalto de Murcia

Dos equipos bien liderados. Miguel Ángel Cordero y Raúl Jerez, capitanes de Cartagena y Jimbee respectivamente, afrontan un fin de semana en el que Cartagena y Murcia podrán disfrutar de los dos grandes derbis del fútbol regional. El albinegro afronta su primer derbi con el brazalete, mientras que el portero del conjunto dirigido por Duda ha vivido la rivalidad desde ambos lados del puerto de la Cadena.

El deporte de la Región de Murcia vive el que seguramente sea uno de los fines de semana más intensos de los últimos años. Al menos, en lo que a fútbol y fútbol sala se refiere. Y es que en solo dos días se disputarán los dos grandes enfrentamientos de nuestro deporte que más seguidores reúnen. Real Murcia y Fútbol Club Cartagena; ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena.

Dos partidos de los que tanto aficionados como los propios componentes del equipo viven de forma totalmente distinta al resto de partidos que se disputan a lo largo del año. Dos ciudades y cuatro equipos que se dejarán todo sobre césped y parqué para salir victoriosos. En esta ocasión, serán los dos conjuntos cartageneros los que se tengan que desplazar a Murcia. Al frente de ambas expediciones, los dos capitanes. Raúl Jerez y Miguel Ángel Cordero liderarán a sus equipos para tratar de volver del otro lado del puerto de La Cadena con los tres puntos en el bolsillo y con un golpe moral sobre el eterno rival.

Es por todo eso –entre otras cosas- por las que los encuentros del sábado (Jimbee) y del domingo (Fútbol Club Cartagena) no son ni mucho menos un partido cualquiera. Dentro del vestuario lo tienen claro: «El derbi se hace más especial por la gente que tengo alrededor, tanto en el mundo del fútbol sala como en otros ámbitos. Al final son tres puntos como en todos los partidos, pero el derbi no es un partido más». Tampoco es un partido más para Cordero, que se pondrá el brazalete por primera vez en un derbi. Sin embargo, asegura que no es algo que le pese demasiado: «Es verdad que es un poco diferente, pero no me hace falta llevar el brazalete de capitán para sentir los colores del equipo y salir al campo a ganar».

Y si ya de por sí es especial vivir y jugar un partido así, lo es aún más si además vuelves a la que durante un tiempo fue tu casa. Es el caso de Raúl, que después de pasar por las categorías inferiores de ElPozo militó una temporada en la primera plantilla del conjunto charcutero. Al igual que él, muchos de sus compañeros de vestuario en el Jimbee: «Somos muchos los jugadores de la plantilla que hemos pasado por ElPozo y eso siempre te motiva, es algo especial. En mi caso, llevo más años aquí de los que estuve allí, entonces ya no lo veo así, ya no tengo la misma sensación en la que te enfocas tanto».

Son partidos especiales, pero también encuentros en los que si uno echa un vistazo a la clasificación pueden llegar a parecer desiguales. El Cartagena llega como líder destacado del grupo y dobla en puntos (34) a un Real Murcia (17) que está a solo tres de los puestos de descenso: «La diferencia en la tabla es la que es, pero eso no dice absolutamente nada. Ellos van a salir motivadísimos. Es un derbi en su estadio, no somos favoritos», afirma el capitán albinegro.

Algo similar, pero justo al contrario le sucede al Jimbee. Los de Duda llegan tres puntos por debajo del octavo clasificado y con la presión de saber que si fallan, se puede alejar el objetivo de la Copa. Además, llega a 7 puntos del rival del sábado: «A pesar de la diferencia que hay en la tabla, creo que va a ser un partido muy igualado. Ellos están acusando la Copa de Europa. Nosotros estamos en una dinámica parecida a la suya así que si ellos van a ir a muerte, nosotros más».

Mucho tendrán que ver en el resultado del partido los entrenadores. En el Cartagena, Munúa está cada vez más adaptado al equipo y a la ciudad y eso se demuestra cada vez más sobre el campo. El uruguayo ha evolucionado desde su llegada a la ciudad trimilenaria, a la par que el equipo: «Ahora tiene más claro lo que quiere. Está sacándole mucho al equipo y eso es en parte porque cada vez está más adaptado a la categoría», asegura Cordero.

«El efecto Duda ni antes era tan fuerte ni ahora se ha ido. Está haciendo un papelazo como grandísimo entrenador que es. Tiene muchos años de experiencia, especialmente en ElPozo. Pero el haber estado en otros clubes y en otras ligas le ha hecho adquirir características que a lo mejor antes no tenía. Creo que la experiencia que tiene Duda en este tipo de partidos con respecto a Giustozzi nos puede dar un plus».

Con cada uno de ellos centrado en su partido, no podrán evitar mirar de reojo al otro gran choque del fin de semana: «Creo que el Cartagena a día de hoy es superior al Murcia, y que pueden salir con la victoria de allí», asegura el portero del Jimbee. Por su parte, su homólogo albinegro confía en que el conjunto melonero pueda rascar en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Ambos coinciden en el mensaje que mandan a los aficionados que van a estar apoyando a los dos equipos: «A los aficionados que tienen dudas les diría que se desplacen, porque es un ambiente muy bonito. A los que vayan, que sepan que vamos a darlo todo y a intentar hacer que disfruten lo máximo posible», comentan los dos capitanes.