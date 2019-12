Unai Albizua: "Por su puesto que el equipo puede estar en el play off"

El UCAM Murcia, con solo dos centrales en la plantilla, ha aprovechado la ficha libre dejada por el lesionado Carlos López para reforzar esa posición. Pedro Reverte no dudaba en llamar a Unai Albizua, quien ya vistió la camiseta de los universitarios en la temporada de Segunda División. El jugador vasco lleva ya varios días entrenando a las órdenes de Miguel Rivera, pero su presentación se llevó a cabo ayer. Albizua, que estaba sin equipo, explicaba que «estas situaciones a veces se dan en el fútbol. A finales de agosto el Ibiza me comunica que tengo que salir y en ese momento las plantillas ya estaban casi cerradas y fue imposible encontrar equipo», decía.

El central vasco, que estaba entrenando con el Orihuela, explica que «a día de hoy solo me falta competir, que es lo que te da un plus. Por lo demás estoy bien. Hice la pretemporada con el Ibiza y desde que salí de allí no he estado un día sin entrenar». El jugador comentaba además que su objetivo es «poder mostrar el nivel que di en mi otra etapa aquí».

Tras señalar que ve «al grupo confiado» y que el conocer ya el club «facilita que me pueda adaptar mejor», Albizua no dudó en afirmar que, pese al mal inicio liguero, el equipo puede llegar a los puestos de play off: «Hay ejemplos como el del Badajoz el año pasado que dicen que sí. Con una racha buena, te metes arriba. Hay que llegar a los últimos partidos en línea ascendente. Por eso creo que sí se puede llegar al play off».

Pedro Reverte, director deportivo del UCAM, era cuestionado por los posibles movimientos en el mercado de invierno. El responsable universitario decía que «llevamos cinco o seis partidos en los que el equipo está bien, por eso hay que esperar para valorarlo todo y tomar decisiones. Estoy contento con la plantilla, pero el fútbol no ha sido justo en muchos partidos. Habrá entradas y salidas, pero ahora mismo tenemos partidos decisivos a nivel de club, y creo que no es el momento de decir si va a salir alguien o no».

Sobre Albizua, Reverte destacaba su polivalencia, ya que puede jugar tanto de central como de lateral.