El UCAM Murcia regresa a tierra estéril

En los últimos años, el UCAM Murcia CB ha conseguido reducir su particular lista 'negra' de canchas en las que no había logrado la victoria en la ACB. Sin embargo, todavía hay tres que se resisten. El equipo que dirige Sito Alonso, entrenador universitario, ya ha visitado esta campaña al Real Madrid y al San Pablo Burgos sin poder lograr el triunfo ni en el WiZink Center (sí lo ha hecho en años anteriores ante el Estudiantes) ni en el Coliseum de Burgos, por lo que esos nombres se mantendrán al menos una temporada más. Pero este sábado puede eliminar otro si logra superar al Ibersotar Tenerife (18.00 horas, Movistar +) en el pabellón Santiago Martín.

Y es que en las ocho ocasiones que el UCAM ha visitado Tenerife siempre se ha vuelto de vacío. La vez que se quedó más cerca de conseguirlo fue en la temporada 2015-2016, cuando acabó disputado el play off por el título, al caer frente al Iberostar por tan solo un punto de diferencia (70-69). Y en los encuentros posteriores la historia volvió a contar con indéntico final. No obstante, existe un precedente que invita al optimismo después de la dolorosa derrota del pasado sábado frente al BAXI Manresa en un partido donde el UCAM volvió a dejar escapar de nuevo una importante renta en el último cuarto, pese a los 27 puntos y 9 rebotes que firmó el pívot Emanuel Cate. Y es que el equipo murciano sí que ha logrado conquistar recientemente el Santiago Martín. Pero lo hizo en competición europea. En marzo de 2018, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, el UCAM logró remontar la eliminatoria tras caer en la ida en el Palacio y accedió a los cuartos de final en su primera participación en la competición. El equipo murciano, dirigido entonces por Ibon Navarro, superó al Iberostar Tenerife por 72-83 para más tarde eliminar al Pinar Karsiyaka turco y acceder a la Final Four de Atenas.

Por otro lado, el club anunció ayer la tradicional recogida de alimentos, en colaboración con la Peña Zona Pimentonera, para los más necesitados. Por cada 5 kilos de alimentos no perecederos, los aficionados obtendrán dos entradas gratis para el UCAM-Baskonia del próximo domingo 15 de diciembre en el Palacio.