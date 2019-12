El Real Murcia, a levantar el trofeo de la ilusión

Dicen que el amor aparece cuando menos te lo esperas. El murcianismo, sumando decepción tras decepción en el Grupo IV de Segunda B, ha encontrado la ilusión perdida en la Copa Federación, una competición a priori menor, pero que a los aficionados del Real Murcia les ha permitido disfrutar del equipo como pocas veces antes en los últimos meses.

Afrontaba los granas este torneo por obligación. Su fracaso el pasado curso les dejaba sin billete para la Copa del Rey, y la única forma de conseguir lo que no hicieron en su momento era participar en una competición que es más un marrón que un premio. Si embargo, los de Adrián Hernández no solo han conseguido el objetivo inicial sino que además han enganchado al murcianismo, que lleva varios días esperando la disputa de la gran final.

Nueva Condomina abrirá hoy sus puertas -el choque comenzará a las ocho de la tarde- para un partido diferente. No habrá tres puntos en juego. El premio será un trofeo, que entregará Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, al ganador de la final, y un pellizco de 90.000 euros que será bien recibidos en las arcas del Real Murcia. Después de superar al Vélez de Tercera, al Talavera, a la Balona y al Castellón en la prórroga, solo falta ganar al Tudelano para vivir una noche especial en el estadio murcianista. Una noche en la que el club grana, según el reto que ha lanzado a través de redes sociales, espera a diez mil espectadores en las gradas.

Como ha hecho hasta ahora, Adrián Hernández volverá a apostar por un once titular en el que se combinen jugadores habituales en liga con otros futbolistas que no están contando con minutos en la competición principal. Tanis, por ejemplo, estará en la portería como en las eliminatorias anteriores, quedándose Lejárraga, habitual los fines de semana, en el banquillo. Albert Rodríguez, Julio Algar, expulsado en Villarrubia; Álex Melgar, Marcos Legaz son otros de los futbolistas granas que también podrían estar de inicio en el césped de Nueva Condomina. Junto a ellos posiblemente entre Armando o Antonio López. También tiene muchas papeletas de entrar en el once Manolo, que en el último partido liguero se quedó fuera de la convocatoria. Y no es descartable que Chumbi inicie el choque desde el minuto 1 como ya hiciese en la eliminatoria frente al Linense.

Aunque el Real Murcia tiene el domingo un partido muy complicado ante el FC Cartagena, y posteriormente se enfrentará al Yeclano y al Racing de Santander -Copa del Rey-, en el club han apostado fuerte por la Copa Federación, por lo que el objetivo hoy es levantar el título.

Para recibir la copa de manos de Luis Rubiales, el Real Murcia tendrá que eliminar a un Tudelano que, al igual que los granas, ha curado su mala trayectoria liguera llegando a la final de la Copa Federación. Los navarros, con 15 puntos, están en zona de play out en el Grupo II de Segunda B. En rondas anteriores eliminaron al CD Cortes (5-0), al Calahorra (1-0), al Izarra (1-5) y al Coruxo (1-0).