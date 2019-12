El UCAM Murcia, ahora o nunca

Irregular. Esa es la palabra que definiría la trayectoria de un UCAM Murcia que no ha logrado encadenar dos victorias consecutivas en lo que va de temporada. No lo hizo Rubén Albés y tampoco lo ha conseguido Miguel Rivera. Cada vez que los universitarios afrontan ese reto, fracasan. Tras ganar al Granada B, empataron en el campo del Villarrubia; después de sumar los tres puntos contra el Badajoz en La Condomina, fueron goleados por el Sevilla Atlético en la peor derrota de la temporada (3-0). Por su parte, la victoria frente al Algeciras no pudo ser confirmada una semana después, al acabar 1-1 con el Córdoba. A la cuarta tiene que ser la vencida para el conjunto entrenado por Miguel Rivera, que el domingo jugará en casa del Villarrobledo, colista del Grupo IV.

Con la tranquilidad de los tres puntos conseguidos este fin de semana ante el Talavera, el UCAM Murcia está obligado a repetir triunfo, esta vez en el campo de los manchegos. Sobre el papel, no pueden fallar los universitarios. Y es que el Villarrobledo no gana desde el 20 de octubre, cuando se impuso al Sevilla Atlético por 3-2. Desde ese día, el equipo entrenado por Jesús Castellanos ha sumado solo un punto, cayendo derrotado por Cádiz, Córdoba, San Fernando, Talavera y FC Cartagena. Con solo 11 puntos son colistas del Grupo IV.

Este tramo tranquilo del calendario debe ser aprovechado por el UCAM Murcia para confirmar su reacción definitiva. Después de cerrar una jornada en la que además de marcar dos goles ha logrado mantener su portería a cero, el siguiente reto de los de Rivera es encadenar dos triunfos consecutivos, hasta ahora una misión imposible. Volviendo de Villarrobledo con la victoria en la mano, los azulones podrían empezar a pensar ya en la remontada para alcanzar cuanto antes la zona de play off.

Ahora mismo son nueve puntos los que separan al UCAM del cuarto clasificado, el Marbella. La distancia todavía es importante, por ello serán claves las cuatro jornadas que restán para acabar la primera vuelta. Después de visitar el campo del Villarrobledo, llegará la primera gran prueba de fuego. Los de Miguel Rivera, en su segundo partido seguido a domicilio, viajarán al Cartagonova para medirse al actual líder. Antes del parón navideño, el Mérida, que ocupa puestos de descenso, jugará en La Condomina. En la jornada 19, última de la primera vuelta, los azulones tendrán otro rival de la parte de abajo, el Don Benito, que ahora mismo tiene 17 puntos.

Todo lo que no sea acabar la primera vuelta con más de treinta puntos complicaría las cosas a un UCAM Murcia confeccionado para luchar por el play off, de ahí que el próximo mes sea clave para saber si los universitarios podrán pelear por los billetes para jugar la fase de ascenso o deambularán por la mitad de la clasificación.



El uruguayo Agus Alonso, pichichi del Villarrobledo

El UCAM Murcia visitará el domingo el campo del Villarrobledo, colista del Grupo IV y que este fin de semana perdía en el Cartagonova por 2-1. El tanto de los manchegos lo conseguía el delantero uruguayo Agus Alonso, que se está convirtiéndo en uno de los futbolistas a seguir de esta temporada en el Grupo IV. Pese a formar parte de la plantilla del colista, el sudamericano lleva ahora mismo números para luchar por el título de máximo goleador. En las quince jornadas disputadas hasta el momento, Agus Alonso ha anotado siete goles, uno menos que Óscar (Marbella), quien lidera la tabla de pichichis. El delantero uruguayo será el principal peligro para el UCAM, que el domingo visita al Villarrobledo en un partido en el que está obligado a ganar.