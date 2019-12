Real Murcia - FC Cartagena: El derbi más desigual

Real Murcia y FC Cartagena disputarán el próximo domingo el derbi más desigual de las últimas temporadas. Granas y albinegros tienen objetivos distintos esta campaña, sin embargo, mientras que los de Munúa están haciendo los deberes en esta primera vuelta liguera, los de Adrián Hernández no acaban de arrancar, teniendo apenas ventaja con la parte peligrosa de la clasificación.

Solo en goles a favor están más o menos igualados ambos equipos, sin embargo la inseguridad defensiva de los murcianistas hace que esos tantos no tengan tanto valor como en el bando cartagenerista. Si los de Gustavo Munúa, con 17 tantos marcados, suman 34 puntos -10 victorias, 4 emaptes y 1 derrota-; los de Nueva Condomina, con solo un gol menos, apenas han logrado diecisiete puntos -4 victorias, cinco empates y seis derrotas-.



La diferencia está en defensa

El FC Cartagena se ha convertido en el equipo más sólido del Grupo IV. En las quince jornadas disputadas hasta el momento, Marc Martínez solo ha encajado seis goles. Todo lo contrario ocurre en el Real Murcia. No consiguen los granas echar el cerrojo en defensa, habiendo encajado ya quince goles, más del doble que su rival del domingo. Esa fragilidad defensiva la están pagando cara los de Adrián Hernández.

La estadística que más llama la atención al comparar al Real Murcia y al FC Cartagena en la clasificación está en los puntos. Los albinegros llegarán a Nueva Condomina con el doble de puntos que su rival. Después de la victoria del domingo, los de Munúa son líderes con 34 puntos. Solo 17 tienen los murcianistas, que el domingo caían en el campo de un Villarrubia que hasta ese momento no había logrado ni un triunfo como local.

No tiene nada que ver el objetivo de la entidad presidida por Paco Belmonte con el del club murciano. Los del Cartagonova están obligados a ascender después de tres temporadas que han acabado en rotundo fracaso pese a los grandes desembolsos realizados por el mandatario murciano. Por su parte, en Nueva Condomina se conforman con no sufrir excesivamente. De momento, esto no lo están consiguiendo. Con solo diecisiete puntos, los de Adrián Hernández no logran separarse de la zona peligrosa, que está a solo dos puntos.

También tienen trayectorias totalmente distintas. Los de Munúa llegarán a Nueva Condomina en plena racha positiva. Acumulan los albinegros doce jornadas sin perder. La última derrota fue el 8 de septiembre, cuando cayeron en el Cartagonova por 0-1. Desde aquel día han conseguido nueve victorias y tres empates. Además, los cartageneristas llegan a Nueva Condomina como el mejor visitante. En sus siete partidos disputados fuera de casa, solo han cedido un empate en el campo del Marbella.

La racha positiva de los albinegros contrasta con la trayectoria descendente del Real Murcia. Aunque los de Adrián Hernández han maquillado el mes de noviembre con su clasificación para la final de la Copa Federación, en Liga, los números son más que pobres. Solo han celebrado los aficionados murcianistas una victoria en las últimas siete jornadas. Perdieron frente al Don Benito, el Sanluqueño y el Villarrubia; y empataron en los campos del Linense y el Recreativo y ante el Marbella en Nueva Condomina. La única victoria llegó el 24 de noviembre contra el Granada B en Murcia.

Con los números en la mano, el derbi del domingo en Nueva Condomina -18.00 horas-, el FC Cartagena es el gran favorito para llevarse la victoria y continuar con su dulce caminar en liga, donde son líderes con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el San Fernando (28). Sin embargo, los granas intentarán competir y dar la sorpresa como en el duelo regional de la segunda vuelta del pasado curso en el Cartagonova, cuando el equipo entonces entrenado por Julio Algar, pese a su caída en picado, salvó un punto.



Victoria hace un año en Nueva Condomina

Santi Jara, en el minuto 29, adelantaba a los de Munúa, que además dominaban durante toda la primera parte, pero los visitantes aprovecharían una desconexión de los locales tras el descanso para poner el empate en el marcador gracias a un gol de Chumbi en el minuto 90. Sí ganó el FC Cartagena el enfrentamiento de la primera vuelta en Nueva Condomina. Aunque Dani Aquino adelantaba a los murcianos con un gol de penalti en el minuto 12; Fito Miranda y Santi Jara, en la segunda parte, daban la vuelta al resultado final.



Movimiento en las taquillas

Los aficionados del Real Murcia y del FC Cartagena aprovecharon el inicio de la semana para empezar a comprar sus entradas para el partido del domingo. Aunque los abonados murcianistas lo pueden hacer de forma online, muchos de ellos decidieron acercarse ayer a Nueva Condomina para conseguir su localidad. A lo largo de todo el día se vieron colas en la tienda oficial del club, que es donde se está despachando el papel. Los granas pueden adquirir las entradas tanto para el derbi del domingo como para la final de Copa Federación del jueves. Ambos choques son de pago para los abonados. Por su parte, los seguidores del FC Cartagena que quieran estar el domingo en Nueva Condomina pueden adquirir sus entradas al precio de quince euros en el estadio Cartagonova. Ayer ya fueron muchos los que ya habían retirado su localidad.