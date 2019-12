El FC Cartagena, más líder antes del derbi

Santi Jara hace un doblete en la primera parte para dar los tres puntos a un equipo local que termina sufriendo.

El Fútbol Club Cartagena venció al Villarrobledo por dos goles a uno en un encuentro en el que en conjunto visitante, a pesar de llegar como colista, puso las cosas muy difíciles a los de Munúa. Los albinegros, que se adelantaron en el marcador, terminaron pidiendo la hora pero salen del encuentro más líderes gracias al pinchazo del San Fernando y llegan al derbi con doce jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

El conjunto de Munúa entró bien al partido y no tardó en demostrar que la intención era encontrar el gol desde bien pronto para resolver el encuentro por la vía rápida. Y no tardaron en llegar las primeras oportunidades sobre la portería de Salcedo. En el segundo minuto de juego llegaba el primer disparo. Verza botaba una falta lateral que era rematada por Caballero y atajada sin problemas por el guardameta del Villarrobledo. Solo un minuto después, el propio cancerbero iba a detener un lanzamiento directo de falta que había cometido la defensa del cuadro manchego sobre Santi Jara.

A partir de ese momento, fue William el que se echó el peso ofensivo del equipo a sus espaldas con las constantes acciones por banda derecha que supusieron un auténtico dolor de cabeza para José Carlos, el lateral izquierdo del conjunto visitante. También empezaba a avisar Santi Jara, que tras una gran combinación con Quim Araujo disparaba desde fuera del área, pero se encontraba con Salcedo. No obstante, no todo fue coser y cantar para el Cartagena en la primera mitad. El Villarrobledo pudo abrir el marcador hasta en dos ocasiones. Primero, con una volea enganchada por Ikañi Segura desde dentro del área que terminaba marchándose fuera; después, con un disparo de Toribio desde la frontal tras un gran recorte que rozaba el travesaño de la portería de Marc Martínez. También podría haber abierto el marcador el Cartagena desde los once metros si el árbitro hubiera señalado el posible penalti cometido sobre Caballero, que caía al suelo cuando buscaba un centro de Fucile.

Santi Jara está de vuelta

Tras los avisos que había tenido el cuadro visitante, iban llegar los zarpazos del Cartagena. En una acción muy similar a la anterior, producida por una conducción de William desde medio campo, Fucile llegaba a línea de fondo y ponía un centro que, tras tocar en un defensa, lograba alcanzar Santi Jara estirándose para rematar con el pie y enviar el balón al fondo de la portería. Sin embargo, no se iba a conformar con esto el almanseño. Tras una falta cometida sobre Verza en la frontal, agarraba el balón para encargarse del lanzamiento. No le temblaba el pulso a un Santi Jara que ponía el balón en la mismísima escuadra y dejaba a Salcedo haciendo la estatua, viendo cómo el balón entraba en su portería y subía el segundo gol al marcador.

La reacción estuvo cerca

Antes de llegar al descanso, el Villarrobledo tuvo la oportunidad de recortar distancias a través de un remate de Perona a la salida de un córner que se marchaba desviado. Iba a ser este el preludio de lo que iba a suceder tras el paso por vestuarios. El conjunto manchego iba a salir mucho más intenso e iba a poner en apuros al Cartagena. Tanto lo hizo, que cuando solo habían transcurrido cinco minutos de la segunda mitad llegaba el gol que recortaba distancias. Un saque de esquina botado por Iñaki Segura era rematado por el pichichi del Villarrobledo, Agus Alonso, que volvía a meter a los suyos en el partido.

Fue entonces cuando Munúa comenzó a mover el banquillo para recuperar el dominio del balón en el centro del campo. Lucas de Verga entró sustituyendo a Quim Araujo y dio más estabilidad en la medular a los albinegros, que apenas volvieron a poner en serios apuros a Marc Martínez. Sí tuvo la oportunidad de hacerlo Toribio tras una gran jugada de los visitantes por la derecha que no logró concretar con un remate. Quien sí hizo trabajar al portero contrario fue Caballero, que logró rematar de chilena un balón suelto en el área tras un centro de Forniés. Unos minutos después Elady, que había entrado sustituyendo a William en el descanso trató de aprovechar un gran pase de Cordero en profundidad, pero fue cortado por la zaga visitante.

La nota negativa de la segunda mitad la dejó el uruguayo Jorge Fucile, que se marchó lesionado a falta de diez minutos para el final. Unos minutos después de la sustitución del lateral, Santi Jara iba a tener la oportunidad de certificar la victoria con un disparo desde el perfil derecho que se marchó lamiendo la madera. En los últimos instantes del encuentro, el Villarrobledo fue la desesperada a por el empate. Pudo lograrlo primero con un disparo de falta de Agus Alonso que fue a las manos del guardameta albinegro. También pudo hacerlo en la última acción del partido. Una falta lateral botada por Molina, en la que subió a rematar incluso Salcedo, se perdió por línea de fondo al no encontrar rematador.

De esta forma el Cartagena suma su duodécimo partido consecutivo sin perder y termina la jornada aún más líder después del empate del San Fernando en Mérida. Por lo tanto, los albinegros viajarán a Murcia para jugar el derbi en Nueva Condomina con seis puntos de diferencia sobre el segundo clasificado.