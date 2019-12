El UCAM regresa a casa para 'resetearse' con el gol

Empezar de nuevo. Eso es lo que buscará hoy el UCAM Murcia en su particular divorcio con el gol. Cierto es que el conjunto universitario ha conseguido anotar en tres de los últimos cuatro partidos, pero de poco sirve ese dato si se tiene en cuenta la cantidad de ocasiones que también se fueron al limbo. Y es que el bagaje de puntos del equipo que dirige Miguel Rivera podría ser mayor si hubiera estado más acertado en los metros finales. Así pues, ese será el primer objetivo del UCAM hoy frente al Talavera de la Reina en La Condomina (12.00 horas, Footters.com) para conseguir el máximo botín posible en la recta final de la primera vuelta.

No obstante, no será fácil teniendo en cuenta el momento por el que está atravesando el equipo murciano. Y es que el entrenador andaluz tendrá que tirar de encaje de bolillos para recomponer su once tras la plaga de lesiones sufridas en el centro del campo. A las bajas conocidas de Kevin Presa y Carlos López, se sumó esta semana la de VicenteRomero, quien estará de baja un mes aproximadamente por una lesión en su gemelo. Eso ha hecho que el club universitario se moviese rápido para cerrar el regreso de Albizua, al contar solo con dos centrales en su plantel y perder el comodín del futbolista canario para la sala de máquinas, aunque la presencia en la convocatoria del zaguero será una incógnita hasta última hora.

El UCAM, con dos victorias y cinco empates, continúa sin perder en La Condomina y tratará de prolongar su buena racha ante un Talavera de la Reina que llega a la capital del Segura tras poner fin a dos jornadas sin vencer al superar la pasada semana al Villarrobledo por la mínima. Reguera y Cindoncha serán bajas por sanción y el centrocampista Alberto Oca por una lesión muscular.