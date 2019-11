El Murcia, ante la necesidad de acabar con su sequía viajera

El Real Murcia tiene esta tarde en el campo del Villarrubia (17.00 horas, Footters) un partido que dará paso a una semana de vértigo, con el duelo del jueves ante el Tudelano en la Copa Federación y el domingo frente al Cartagena, ambos en Nueva Condomina. «Es el partido más importante de los tres, porque nos puede dar tranquilidad y porque es el siguiente», decía ayer en rueda de prensa Adrián Hernández, entrenador del equipo, quien tiene para hoy las ausencias de Víctor Curto y de Josema, mientras que tiene dudas sobre el estado físico de Iván Pérez, a quien podría dejar en el banquillo de inicio.

Los murcianistas, que solo han sumado un triunfo fuera de casa en todo el curso, visitan a un rival que no sabe lo que es ganar en casa pese a que juega en césped artificial y quería convertir su estadio en una fortaleza. Pero las derrotas se han ido sucediendo y la pasada semana los villarrubienses cayeron derrotados frente al FC Cartagena, que se llevó los tres puntos. Esa situación ha generado ansiedad entre los jugadores a los que hoy se enfrentarán a los granas, y de ello se tienen que aprovechar los pupilos de Adrián Hernández sobre un campo artificial.

«El hándicap más grande son las dimensiones y el campo de césped artificial, que no es como el tradicional porque el balón tiene otro bote. Pero no hay excusas», decía el técnico, quien añadió que «hay que adaptarse a las circunstancias del partido, pero en Villarrubia tenemos un momento idílico para retomar la senda de la victoria fuera de casa, donde en liga tenemos muchos empates y solo una victoria, pero necesitamos ganar para paliar las cuatro primeras jornadas de liga, en las que dejamos de sumar puntos», afirmó ayer en sala de prensa el técnico, quien convocó para el choque a Lejárraga, Dorrio, Kevin, Edu Luna, Antonio López, Juanma, Peque, Armando, Chumbi, Marcellán, Julio Algar, Juanra, Andy, Toril, Marcos Legaz, Álvaro Rodríguez, Meseguer y Álex Melgar. A tenor de las declaraciones del preparador, no tiene previsto reservar nada de cara a los próximos compromisos, por lo que el once titular más probable será el formado por Lejárraga, Dorrio, Antonio López, Edu Luna, Armando, Iván Pérez, Manolo, Juanma, Peque, Toril y Chumbi.

Para Hernández, sumar un triunfo en Villarrubia es vital, sobre todo para seguir ganando confianza y superar la barrera psicológica de los 20 puntos. Pero el técnico advertía de que «como empecemos a mirar más allá de una o dos semanas, nos vamos a equivocar seguro».

Los locales, sin Fran Cortés

El Villarrubia afronta el choque sin uno de sus jugadores más importantes en ataque, el cartagenero Fran Cortés, quien cayó lesionado la pasada semana ante el FC Cartagena. Con solo 12 puntos en su casillero, está metido en puestos de descenso, pero Hernández tiene claro que «juegan mejor de lo que la clasificación dice. Sabe triangular y ha tenido problemas en las áreas como nosotros. No podemos confiarnos», explicó el ex del Churra, quien recordó que «allí han ganado equipos con modelos distintos de juego. Lo que nosotros propongamos tenemos que ser capaces de imponernos», terminó diciendo.