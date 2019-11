Cartagena tiene un club de oro

Natación. Un modesto como el CN Cartagonova Cartagena ha recibido el premio a mejor club de natación del año de formación a nivel nacional. Detrás de ese galardón hay muchas horas y años de trabajo callado y constante. Dieciséis medallas a nivel nacional y dos internacionales tienen la culpa de este reconocimiento.

El año 2019 está llegando a su fin y si echamos la vista atrás, podemos observar –orgullosos– cómo el deporte de la Región sigue creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, hay un club en el que muy difícilmente se van a olvidar de un año que ha sido el mejor de su historia. Y es que no todas las temporadas puede detenerse uno a hacer balance y se encuentra con 16 medallas a nivel nacional y 2 a nivel internacional. Es lo que le ha sucedido al Club Natación Cartagonova Cartagena, que ha deslumbrado y ha vuelto a situar la natación de la ciudad portuaria en primera línea del panorama deportivo español.

Producto de ello, han sido continuos los reconocimientos que le han llegado desde la instituciones. Y no solo a nivel regional, donde Francisco Javier Aledo 'Chisco' –director y entrenador del club- ha recibido el premio al mejor técnico del año, sino también a nivel nacional. Y es que el CN Cartagonova Cartagena ha sido galardonado con el premio a la mejor promoción deportiva por la Real Federación Española de Natación (RFEN). «Es un premio que nunca había conseguido un club de ningún deporte en la Región», asegura Chisco.

En él vemos la cara de un entrenador orgulloso, de quien sabe que el trabajo que llevan haciendo durante mucho tiempo ha dado sus frutos en una generación que les ha encumbrado a lo más alto de la natación en los niveles formativos: «La verdad es que no se puede estar más contento de los resultados. Es muy difícil lo que hemos conseguido, porque no es solo el número de medallas, sino también el hecho de que se hayan logrado en todas las categorías posibles. No sé si hemos tocado techo».

Un rendimiento que sabe que es casi imposible repetir en 2020, año en el que el club celebra su vigésimo aniversario tras la fusión del CN Cartagonova y el CN Cartagena, donde están sus orígenes. Es por ello que el eslogan escogido para ese año conmemorativo será '20 aniversario, más de 30 años de historia'. Llaman aún más la atención estos resultados viendo que entrenan en las instalaciones municipales del CD Mediterráneo desde hace algo más de diez años.

El secreto no es otro, asegura Chisco, que la disciplina que inculcan a los nadadores desde que entran. «Desde muy pequeños aprenden a organizarse ellos solos el día a día. Saben cuándo tienen que entrenar y cuándo tienen que echarle horas a los estudios, porque encima son buenos estudiantes. Es espectacular ver cómo progresan, pero solo nosotros sabemos lo que hay detrás. Coger a un niño con 6 años y hacer que a los 14 esté luchando por una medalla lleva muchísimas horas de sacrificio».

El futuro, un rompecabezas

El máximo exponente de esto actualmente es Alejandro Puebla, último gran nadador que ha dado el club y que se encuentra becado en Madrid. Fue al último Mundial Júnior de Budapest, donde quedó cuarto entre los nacidos en 2002 en la prueba de 1.500 metros libre. Junto a él, Chisco se encuentra inmerso en un programa olímpico llamado 'España 2024' de la Federación Española en el que disfrutan de cuatro jornadas de formación en Madrid y Barcelona junto a los mejores del mundo.

Sin embargo, no todo son facilidades, ni siquiera cuando llegas al nivel alcanzado este año. En él también vemos la cara de un técnico preocupado por el futuro de su club: «Al final las medallas y los reconocimientos son algo del momento, es algo más mediático. A mí lo que me tiene que quitar el sueño como director es estar preocupado porque eso se pueda mantener en el tiempo, y la realidad es que cada vez es más difícil».

Consciente de que dar continuidad a lo logrado depende de tener «la materia prima» necesaria, demuestra su frustración por la dificultad que supone encontrar niños y niñas dispuestos a involucrarse en la natación, incluidas las familias: «A nivel mediático no llamamos tanto la atención como otros deportes. En el fútbol tienes a los padres llamando a la puerta de los equipos de barrio y yo tengo que estar insistiéndoles para que se animen a probar a sus hijos en el agua. No se dan cuenta de que casi nadie de la zona llega alto en el fútbol, cuando en nuestro centro tenemos nadadores a nivel internacional».

Este es uno de los motivos por los que el club se encuentra inmerso en un proyecto que permite tener un grupo de tecnificación de alto rendimiento para los nadadores. El 'Swim Proyect' tiene como objetivo el perfeccionamiento de la técnica y el máximo rendimiento deportivo a nivel nacional e internacional. Un proyecto que ha echado a andar a nivel privado dentro del club, pero que quieren que sea reconocido a nivel federativo. Para ello, están en continuo contacto con la Comunidad Autónoma: «Llevo fritos a los políticos. Tienen que entender que si queremos que los nadadores se queden aquí y no se vayan a Madrid o Barcelona, tienen que ver oportunidades suficientes para llegar lo más lejos posible».

Un centro de alto rendimiento es el que permite compaginar el deporte de alto nivel con los estudios. El CN Cartagonova Cartagena colabora con el IES Mediterráneo, justo al otro lado de la acera: «No entendemos por qué no se nos reconoce el centro a nivel federativo. Reunimos las condiciones para ello porque los chavales pueden compaginar ambas cosas. Les permite incluso doblar entrenamientos sin faltar a clase».

También pelean con las instituciones otros posibles lugares de entrenamiento, ya que cuando se acercan las competiciones han tenido que desplazarse a Torrevieja para entrenar en una piscina olímpica porque en Cartagena no disponen de ninguna. El CAR de Los Narejos dispone de una, pero no tiene agua caliente, lo que hace imposible su uso en invierno: «Si se invirtiera dinero ahí tendríamos mucho ganado. Menos kilómetros que hacer, ganaríamos tiempo y no tendríamos que hacer apuestas arriesgadas como la de Torrevieja».