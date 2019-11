Con Booker a por la quinta victoria

Larentzakis se queda en casa por lesión y Dusan Sakota es convocado.

El UCAM Murcia CB visita tarde (20.30 horas, Movistar) al Baxi Manresa con la necesidad de arrancar un triunfo y romper así una racha de dos derrotas consecutivas que le permita seguir aspirando a estar entre los ocho primeros clasificados en la temporada más igualada de los últimos tiempos, con hasta doce equipos con solo dos victorias de diferencia. Sito Alonso podrá disponer hoy de Askia Booker, su máximo anotador, quien la temporada pasada firmó en el Nou Congost una actuación estelar con 40 puntos. Un problema en la muñeca impidió al base participar en la ajustada derrota frente al Barcelona, pero hoy sí que estará sobre la pista. Sin embargo, el entrenador madrileño tiene la ausencia del escolta Giannoulis Larentzakis, con un esguince de tobillo que le ha impedido entrenar durante la semana. En su lugar, el cuerpo técnico decidió dar de alta la ficha de Dusan Sakota, quien se había quedado fuera en las cuatro últimas jornadas, dos de ellas por problemas físicos y otras tantas por decisión técnica.

El rival del UCAM está en los puestos de descenso después de ganar solo dos encuentros –Unicaja y Bilbao, ambos en su pista– y perder los últimos tres. Las lesiones han mermado ostensiblemente la plantilla que dirige Pedro Martínez, quien ha perdido a Eulis Báez, Frankie Ferrari, el MVP de la jornada inaugural, y Pere Tomás. Hasta cuatro jugadores del actual plantel tienen contrato temporal e incluso se ha lesionado uno de los jugadores vinculados, el joven Marc Peñarroya. Esta misma semana se ha incorporado el base Aleksandar Cvetkovic, ex del Breogán, y hace dos fue cedido por el Gran Canaria el escolta Luke Nelson. «Ellos tienen muy claro a lo que juegan. Contando con Ryan Toolson en su mejor forma, su nueva incorporación y la madurez de la mayoría de jugadores que van adquiriendo a lo largo de los partidos, le hace un equipo súper peligroso, más si cabe en casa. Es muy difícil sacar una victoria si no estás muy concentrado», advirtió ayer Sito Alonso, quien se mostró especialmente optimista en rueda de prensa, donde lanzó el siguiente mensaje: «Estoy muy orgulloso y noto que se está generando algo especial en el equipo. Con el aficionado, con el ambiente del grupo, con la propia unión de los jugadores? Esto es lo que me interesa a mí. Nadie puede decir que nos va a ganar fácil fuera y vamos a tratar de ser capaces de mantener el nivel competitivo alto y llevarnos la victoria en un campo en el que el ambiente es fuerte, para lo cual debemos ser inteligentes», expresó el madrileño.

El equipo murciano buscará su segunda victoria fuera de casa de la temporada –la primera fue en Andorra– y la tercera de su historia en Manresa, una pista que ha visitado en diecinueve ocasiones y donde ha triunfado en las dos últimas después de romper una racha de diecisiete encuentros perdidos de forma consecutiva.