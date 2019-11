Las peñas del FC Cartagena esperan dos mil aficionados en Nueva Condomina

La Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena espera un desplazamiento de unos dos mil aficionados para el derbi que disputará en Nueva Condomina el líder del grupo IV frente al Real Murcia el domingo 8 de diciembre a las seis de la tarde. Pese a que el choque se juega en el Puente de diciembre y que no ha habido acuerdo para fijar un precio tanto para la ida como para la vuelta, como ocurrió el pasado año, Miguel Ángel Muñoz, presidente de los peñistas albinegros, afirma que esperan igualar los dos mil seguidores de hace un año. El máximo mandatario de los seguidores también mostraba su malestar por el precio de 15 euros fijado para los cartageneristas. "Lo de menos son los dos o tres euros que cuesta más la entrada con respecto al años pasado, que la tarifa estuvo en 12 euros, el problemas son las formas, no querer llegar a un acuerdo. Los tres euros se pueden comprender, pero ya saben que cuando aquí, en el partido de la segunda vuelta, les va a costar lo mismo. Este año no han querido llegar a un acuerdo, pero pese a ello y a que vamos a estar en un Puente, el viaje va a ser masivo", decía Muñoz, quien lamentaba que "con lo bien que se hicieron bien las cosas el año pasado, este no se han dado las mismas circunstancias".

La Federación de Peñas del Cartagena celebra este domingo el Día del Peñista con diversas actividades durante toda la jornada. Durante el mismo, todos los seguidores tendrán la oportunidad de apuntarse al desplazamiento en autobús. Para los peñistas el precio será de 4 euros, los abonados tendrá que pagar 5, mientras para que el resto de seguidores el precio es de 7 euros. En estas tarifas no se incluye la entrada. Los autocares saldrán a las cuatro tarde desde el estadio Cartagonova. "Como el viernes 6 de diciembre es festivo, hemos optado por iniciar las inscripciones este mismo domingo con el fin de ganar un día", afirmó Muñoz a esta Redacción.



Numerosas actividades

Para el Día del Peñista, la Federación ya ha despachado unos mil tickets. La jornada de convivencia, organizada que cuenta con la colaboración de la concejalía de Deportes del ayuntamiento de Cartagena y varias firmas patrocinadoras, dará comienzo a las diez y media horas con la visita al estadio cartagenero para un número limitado de aficionados, y finalizará con el partido de liga entre el club cartagenero y el Villarrobledo, que dará comienzo a las seis de la tarde. Las entradas cuestan cinco euros y se pueden adquirir en las diferentes peñas hasta el sábado 30 de noviembre. El día del evento también se pondrán comprar por 7 euros.

Hinchables, futbolín humano, clases de zumba, un puesto de gladiadores o el concierto del grupo Alta Tensión serán algunas de las actividades que se desarrollarán durante el día.