El Nou Congost asusta un poco menos

Los de Sito Alonso buscarán su segundo triunfo de la temporada lejos de casa con la presencia del base Askia Booker en el aire.

Ganar en el Nou Congost siempre es difícil para cualquier equipo. Pero hasta hace poco, para el UCAM Murcia CB, era casi una misión imposible. El conjunto universitario ha logrado reducir la lista de sus canchas 'malditas' en la Liga Endesa durante las últimas temporadas, y en 2017 consiguió tachar el escenario que visitará este sábado (20.30 horas, Movistar +).

Con Fotis Katsikaris a los mandos, en el primer partido de su segunda etapa al frente del banquillo murciano, el UCAM logró apartar durante un tiempo la maldición de Manresa. Un periodo que, tras el regreso a la ACB del conjunto catalán, prolongó Sito Alonso el pasado curso consiguiendo una victoria vital para acabar logrando la permanencia en la máxima categoría el pasado curso.

Así pues, el equipo universitario cuenta por victoria sus últimas dos visitas al Nou Congost. Aunque la estadística sigue dándole la espalda con 17 triunfos para los locales en 19 encuentros en tierras catalanas. Todavía así, los últimos precedentes hacen ser más optimistas a los de Sito Alonso, después de rozar la victoria frente al Herbalife Gran Canaria y Barcelona Lassa en las últimas dos jornadas, para buscar el que sería el segundo triunfo como visitante esta temporada tras superar al Morabanc Andorra a principios de noviembre.

El equipo que dirige Pedro Martínez, entrenador del BAXI Manresa, está acusando el desgaste de compaginar los calendarios de la Basketball Champions League y de la ACB, pero además tampoco está teniendo suerte con las lesiones. Eso le ha obligado a acudir al mercado de fichajes, con la reciente incorporación de Aleksandar Cvetkovic para cubrir la baja de Frankie Ferrari, quien podría debutar este mismo sábado para intentar enderezar el rumbo tras firmar un balance de dos victorias y 8 derrotas en las primeras diez jornadas en la Liga Endesa. No obstante, sus dos triunfos los ha conseguido como local frente al Unicaja Málaga y el Bilbao Basket en un partido que se acabó decidiendo en la prórroga. Por contra, el Herbalife Gran Canaria (por un punto de diferencia), el Iberostar Tenerife y el Obradoiro son los equipos que han conseguido asaltar el Nou Congost en lo que va de curso.

Una gesta que intentará repetir la plantilla que dirige Sito Alonso, quien está pendiente de la evolución de las molestias de Askia Booker. El actual MVP del mes de noviembre en la Liga Endesa no pudo disputar el partido del pasado domingo frente al Barcelona Lassa por unos problemas en la muñeca, y el entrenador universitario afirmó que podría ser seria duda para el choque de este sábado. «Pensaba que iba llegar para el Barcelona. Si tuviéramos que jugar el jueves, diría que no puede llegar. Y de jueves al sábado hay poco tiempo. Ahora mismo diría que está descartado, pero no sé como va a ser la evolución esta semana», explicó ante los medios. Precisamente, la actuación de Askia Booker en el último encuentro en Manresa fue vital para que el UCAM acabase logrando la victoria con 40 puntos (siete triples convertidos antes del descanso), 5 rebotes y 3 asistencias.

Un viejo conocido

Por otro lado, los universitarios se enfrentarán a un BAXI Manresa que cuenta con Luka Mitrovic. El jugador serbio reforzó al UCAM a mediados de la pasada temporada para lograr la permanencia y recaló en el conjunto catalán con el curso ya empezado con un contrato temporal que se ha ampliado un mes más.