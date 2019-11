Munúa es sancionado con un partido y no estará en el banquillo ante el Villarrobledo

El Cartagena volvió de Villarrubia con una victoria más en el bolsillo que le asegura llegar a ese derbi como líder en solitario a pesar de que sufrió y en muchos tramos del partido fue dominado por el conjunto manchego. Un partido en el que los albinegros no se sintieron del todo cómodos y en el que, a pesar de comenzar ganando gracias a los zarpazos de Santi Jara y William, terminaron pidiendo la hora. Esa tensión de los últimos minutos del encuentro se trasladó también al banquillo, donde Gustavo Munúa se mostró muy intenso. De hecho, el uruguayo fue expulsado por doble amarilla cuando en partido ya había llegado a su fin después de acercarse al colegiado a recriminarle el excesivo tiempo añadido. Además, según reflejó el árbitro en el acta, Munúa espero en el túnel para mostrarle su desacuerdo con la expulsión: «Tras ser expulsado al finalizar el encuentro, me espera a que abandone el terreno de juego para dirigirse hacia mí en el túnel de vestuarios en un tono de voz elevado mientras me recrimina su expulsión. Además, se acerca hacia mí a escasos centímetros y tiene que ser apartado por miembros de su cuerpo técnico». El hecho de que esto quedara reflejado en el acta podría haber supuesto la sanción de varios partidos al entrenador del Cartagena, que finalmente solo verá desde la grada el encuentro ante el Villarrobledo en el Cartagonova.