ElPozo paga caro su falta de pegada y cae ante el Inter

La expulsión de Paradynski termina por romper el partido en la recta final.

ElPozo claudicó de nuevo ante el Movistar Inter en el 'Clásico' en un duelo que llegó a dominar con soltura, pero en el que la falta de pegada le acabó condenando (2-5). El equipo murciano, por momentos, fue capaz de imponer su propio ritmo y crear problemas a su rival, sin embargo, siempre fue a remolque en el marcador a pesar de igualarlo hasta en dos ocasiones. Con la expulsión de Paradynski el partido se acabó rompiendo y el Movistar Inter olió la sangre para llevarse la victoria del Palacio de los Deportes.

Y eso que el encuentro arrancó con una clara ocasión de Álex, que frenó Jesús Herrero, y a la que respondió con rapidez el Inter con una oportunidad de Gadeia que se marchó fuera por poco. Fue el preludio de lo que estaba por venir, una epifanía que traía consigo un amplio catálogo de lo que es la intensidad conjugada con la calidad en el fútbol sala. Cada acción, aunque se desarrollase lejos del área contraria, transmitía la sensación de peligro y, en ese escenario, ElPozo se encontraba cómodo.

El cuadro de Giustozzi amenazó con mucho peligro a su rival y, aunque los de Tino Pérez también tuvieron sus oportunidades, eran los locales los que llevaban el peso del duelo. Sin embargo, a pesar de todas las acciones susceptibles de acabar en gol que hubieron, el balón no entraba. Las armas estaban dispuestas y era un arsenal importante el que portaba cada equipo pero, entre la falta de puntería y el buen hacer de los guardametas, el luminoso seguía anclado en el 0-0 inicial hasta que el Inter logró adelantarse con un disparo de Borja que pasó entre las piernas de Espíndola. Con menos ocasiones que ElPozo y tambien menos lanzamientos a puerta, el Inter ya estaba por delante.

La escuadra murciana, a pesar del golpe recibido, no reculó. Mantuvo su hoja de ruta y, tras varias oportunidades, logró el empate al rematar Paradynski a gol un servicio de Fernando desde el córner. Los locales jugaron tan bien que arrancaron varias veces los aplausos de la grada por su buen hacer defensivo y por la calidad en la elaboración de sus jugadas, pero faltaba pegada. En un encuentro normal, raro hubiese sido que los de Giustozzi no llevaran tres tantos en el casillero y, sin embargo, era un empate se contaba cuando los jugadores tomaron el túnel de vestuarios.

El segundo acto mostró dos disposiciones totalmente distintas sobre la pista en las que Inter buscaba jugar con calma mientras que ElPozo se agarraba a la velocidad para finalizar pronto las jugadas. Le salía mejor a la escuadra murciana, que encerróal conjunto madrileño en su campo en un asedio en el que Jesús Herrero se convirtió en héroe. Y no fue poco. Entonces, curiosamente y al igual de lo sucedido en la primera parte, el Inter logró volver a adelantarse por medio de Gadeia cuando peor lo estaba pasando. Las pocas balas que habían salido de su revólver habían tenido mucha puntería, algo diametralmente opuesto a lo que le sucedía a ElPozo. El tanto enfrió a un Palacio que estaba agotado por los supiros que acompañaban a cada una de las ocasiones falladas, una infinidad, hasta que Fernando se encargó de volver a hacerlo gritar al conseguir el empate con un misil desde fuera del área que entró con violencia.

El encuentro enfiló sus últimos diez minutos con todo por decidir y las cosas se les pusieron más difíciles a ElPozo cuando Paradynski fue expulsado por doble cartulina y, para colmo, el Inter volvió a adelantarse con un gol en propia puerta de Matteus tras un tiro de Gadeia que tocó en el cierre y dejó vendido a Espíndola. Y todo esto sucedió en menos de sesenta segundos. Del éxtasis y la emoción de verse superiores a su rival, ElPozo pasó a volver a encontrarse abajo en el marcador y con un jugador menos.

Los de Giustozzi perdieron algo de mordiente, quizás acusando el cansancio de ser su cuarto partido en siete días, y empezó a ser un conjunto más previsible al que los de Tino Pérez veían con posibilidad de hacer daño. Restando menos de tres minutos para la conclusión, saltó Andresito de portero jugador y los de Giustozzi, en superioridad, se fueron a vivir al área contraria. Sin embargo, no sólo no lograron el empate sino que se encontraron con otro gol en contra tras un disparo de Ricardinho desde su campo y Bebe hizó el quinto para desatar una tangana, por un gesto del ex de ElPozo, que empañó el final.