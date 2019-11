Bebe pide disculpas por sus provocaciones a la afición de ElPozo

El cierre cordobés del Movistar Inter Rafael García Aguilera, conocido deportivamente como Bebe, quien se formó en ElPozo Murcia, realizó unos gestos provocando a la afición del equipo local después de marcar a 3 segundos del final el quinto tanto del encuentro que ambos conjuntos disputaron en el Palacio de los Deportes y que concluyó con victoria visitante por 2-5. Antes de ese incidente, el jugador recibió pitos e insultos desde la grada después de intentar hacer una rabona, a los que respondió incitando a los seguidores. En ese momento, el capitán murciano, Álex Yepes, le recriminó esos gestos y ambos se vieron inmersos en una trifulca en la que hubo empujones. Nada más concluir el choque, en declaraciones a GolTV, Álex dio el primer paso y antes de ser preguntado por el enfrentamiento dijo que "antes de nada quiero pedirle disculpas a Bebe por el calentón. Lo hago en directo para que veais que no tengo ningún problema en hacerlo. Creo que ganando no hacía falta el gesto que ha hecho, lo puedo entender por los pitos que ha recibido cuando ha querido hacer una rabona con el 2-4. Pero creo que donde ha podido jugar y el cariño que le tiene la gente no era necesario".





A ocho puntos del liderato

Esta mañana, a través de su cuenta personal en la red social Twitter,. En el primero decía que "quiero pedir disculpas a mis excompañeros, al club ElPozo Murcia y su afición. MNo quise faltar el respeto a nadie".Posteriormente recalcó sus disculpas a lo aficionados: "por parte de algún aficionado no justifica que hiciera ese gesto a la gran mayoría de aficionados que siempre me apoyó".El partido correspondiente a la décima jornada de liga de Primera División concluyó con victoria del Movistar Inter pese a que fue inferior durante todo el choque. ElPozo jugó mejor, pero su alarmante falta de pegada le pasó factura. Después de este enfrentamiento, el conjunto de Diego Giustozzi se descuelga en la lucha por las dos primeras plazas de la clasificación. El Barcelona es el líder con 27 puntos, mientras que el Movistar Inter tiene ahora 26.y a ocho de los primeros cuando se han consumido solo diez jornadas de competición. Este sábado ElPozo visita al Viña Albalí Valdepeñas, que hace una semana provocó la primera derrota del Jimbee Cartagena con Duda en el banquillo. Posteriormente, el sábado 7 de diciembre, se vivirá en el Palacio el derbi regional, que se disputará a partir de la una de la tarde.