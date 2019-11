Manolo, solo ante el peligro

El centrocampista Manolo es el único jugador de la plantilla del Real Murcia que se podría perder el inicio del partircular atracón navideño de partidos que el conjunto grana disputará en diciembre, ya que el murciano tendría que cumplir un partido de sanción si viera la cartulina amarilla este sábado (17.00 horas, Footters.com) en la visita al Villarrubia. Cierto es que el Real Murcia quiere ir paso a paso antes de afrontar este 'sprint' final del 2019, con cinco encuentros en apenas 20 días, y en los que peleará por el título de la Copa Federación y recibirá al Racing de Santander en el nuevo formato de la Copa del Rey. Nadie quiere hablar del plato fuerte, el derbi regional, hasta que no se supere el duelo en tierras manchegas ni la final ante el Tudelano, pero una cartulina amarilla podría condicionar los planes del técnico Adrián Hernández.

Y es que el experimentado futbolista es el único jugador del plantel grana que cuenta con cuatro amonestaciones antes de medirse al Villarrubia. Por lo que una amarilla en dicho encuentro supondría tener que cumplir un partido de sanción al completar el primer ciclo, fijado en cinco amonestaciones. Un hecho que ya superaron los centrales Edu Luna y Antonio López además del delantero Rafa Chumbi en anteriores jornadas, por lo que todos ellos se encuentran fuera de peligro. No obstante, cualquier expulsión en el duelo de este sábado también haría perder efectivos a Adrián Hernández al tener que cumplir castigo en futuras jornadas. Así pues, el Murcia visitará al peor local del grupo IV de la Segunda B, que todavía no ha logrado ganar en casa, con especial cautela. Pero dispuesto a poner todas sus cartas sobre la mesa para lograr tres puntos que serían importantísimos de cara a los compromisos que se vienen frente al FC Cartagena, el Yeclano Deportivo y el Badajoz.

Manolo es una de las piezas importantes en los planes de Adrián Hernández, ya que tan solo se ha perdido un partido en los catorce que hasta la fecha se han disputado siendo titular en 11 de 14 jornadas. En los empates, lejos de la Nueva Condomina, frente al Marbella, el Linense y el UCAM fue cuando vio sus últimas tres amarillas, que se suman a la de la jornada 5 frente al Talavera, en la primera victoria en liga de los murcianistas. Por lo que las cuatro amonestaciones han llegado en cuatro encuentros que ha disputado el conjunto grana como visitante.

A Manolo le siguen, con tres amarillas, los centrocampistas Armando Ortiz, Juanma Bravo, Juanra y Víctor Meseguer junto al lateral Iván Pérez. El FC Cartagena, por su parte, que este fin de semana se enfrenta al Villarrobledo en el Cartagonova, no tiene a nadie apercibido en su plantilla de cara al derbi. Sin embargo, también cuenta con varios futbolistas con tres amonestaciones como el defensa David Forniés, exjugador del conjunto grana, y el centrocampista José Ángel. Antes de medirse al FC Cartagena, el Real Murcia luchará el 5 de diciembre (en horario por confirmar) por la Copa Federación ante el Tudelano en la Nueva Condomina.