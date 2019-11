Un duro sprint antes del turrón

El colista Villarrebledo, el UCAM de Aketxe, el Leioa en la Copa del Rey y el Yeclano pasarán por el estadio

El FC Cartagena inicia este domingo un mes duro, marcado por tres enfrentamientos ante el resto de equipos de la Región en el grupo IV de Segunda División B y una eliminatoria de Copa del Rey a cara o cruz. En solo veintiún días disputará cuatro partidos ante su afición, todos ellos clave para conquistar una temporada más el título honorífico de campeones de invierno. Con cuatro puntos de renta sobre el San Fernando entrará este domingo en el mes de las comidas y las cenas navideñas, donde tendrá cuatro enfrentamientos ligueros y uno del torneo del KO.

Este domingo, a las seis de la tarde, tendrá el rival más asequible enfrente. El colista Villarrobledo, que solo ha sumado once puntos y que un empate en las últimas cinco jornadas, es la víctima propicia para entrar en calor y sumar otro triunfo que le acerque más a esos 39 puntos con los que concluyó la primera vuelta el pasado campeonato de liga. A continuación vendrán las sensaciones más fuertes y con una de las visitas más esperadas por la afición de la temporada. Será el domingo 8 de diciembre, previsiblemente por la tarde, cuando los cartageneristas visiten Nueva Condomina frente a un Real Murcia que no tiene el potencial de otras campañas y que da una de cal y otra de arena. Para los granas será una semana especial, porque unos días antes, el miércoles 4 o el jueves 5, también tendrán partido, en ese caso la final de la Copa Federación donde se jugarán un premio de 90.000 euros.

En las dos siguientes semanas, los cartageneristas no saldrán de casa en el único mes del año donde no tendrá que realizar ningún desplazamiento largo. Disputarán tres partidos en el espacio de siete días. El primero será el sábado 14 frente al UCAM Murcia, un equipo construido para luchar por el play off pero que tiene grandes problemas de cara a portería pese a que el verano pasado se reforzó con futbolistas de reconocida trayectoria en la categoría como es el caso del exalbinegro Aketxe. Posteriormente será el Leioa, el miércoles 18, el rival en el torneo copero. Será una eliminatoria a partido único, por lo que solo seguirá adelante uno de los dos. Y cerrará el mes el sorprendente Yeclano Deportivo, un recién ascendido que se ha instalado en la quinta plaza gracias a su fortaleza en casa, aunque fuera de La Constitución baja bastante sus prestaciones. Para ese tríptico de partidos, el club ha lanzado una oferta con el fin de atraer a los aficionados, que en esas fechas tendrán numerosos compromisos sociales y que seguro que desviará su atención. Al margen de fijar un precio único de 10 euros para los seguidores del UCAM y Yeclano, que serán ubicados en el Fondo Norte Bajo, la entidad ha lanzado una promoción de un mini abono para esos encuentros.

Los abonados tendrá acceso gratuito, por lo que no tendrán que pasar por taquilla, y para el público, las tarifas en cada partido serán de 10 euros en Fondos y Lateral Bajo; de 12 euros en Lateral Alto y Tribuna Baja; y de 15 euros en Tribuna Alta. Los niños de 6 a 14 años pagarán 5 euros en cualquier zona del estadio. Pero también existe la posibilidad de ver esos tres encuentros por el precio de dos (20 euros) tanto en los fondos como en el lateral. En el Lateral Alto y en la Tribuna Baja solo sube cinco euros más (25) y en la Tribuna costará 30 euros. Los niños podrán adquirir el bono de tres partidos por 10 euros en cualquier zona. Las entradas y los bonos para estos duelos ya se han puesto a la venta en el estadio Cartagonova. Las localidades individuales sí se pueden adquirir a través de la venta online, pero la promoción de 3x2 solo está disponible en las oficinas del club.