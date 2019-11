La plantilla de Gálvez, más cara que la que luchó por ascender a Primera

Por solo cuatro puntos el Real Murcia no ascendió de forma directa a Primera División en la temporada 2013-2014. Los granas acabaron cuartos con 65 puntos, mientras que Eibar (71) y Deportivo (69) conseguían el billete para jugar en la liga de las estrellas. El equipo entrenado por Julio Velázquez, que había sorprendido con su buena trayectoria, se ganaba el jugar el play off y luchar por la última plaza que quedaba para ascender. El sueño se vino abajo a las primeras de cambio, porque el Córdoba eliminó a los murcianistas, que solo dos meses después se verían en Segunda B por el descenso administrativo.

Aquella plantilla que no estaba obligada a luchar por el ascenso, hizo lo que otras no habían logrado en varios años de grandes presupuestos, demostrando que el dinero no da la felicidad. Con la soga al cuello de las deudas y en una época en la que la Segunda División no daba los ingresos que da hoy, Jesús Samper decidió rebajar al máximo el presupuesto, confeccionando una plantilla sin grandes nombres. El coste en salarios de aquel equipo que ilusionó a los aficionados y que tocó la Primera División fue de 2,1 millones de euros, según quedó reflejado en las cuentas del ejercicio 2013-2014. Velázquez contó con jugadores como Acciari, Dorca, Toribio, Casto, Eddy, Kike, Saúl Berjón, Tete, Mauro Dos Santos, Wellington Silva, Carrillo, Malonga, Miguel Albiol...

Lo curioso es que la plantilla que Víctor Gálvez diseñó la pasada campaña para intentar ascender a Segunda División era más costosa que la del último año en el fútbol profesional. Si el equipo entrenado por Velázquez y confeccionado por Chuti Molina valía 2,1 millones; los futbolistas que tuvo Manolo Herrero a sus órdenes tenían contratos por valor de 2,3 millones de euros.



Las cifras

2,1 millones de euros

Kike García lideró al Murcia que luchó por ascender a Primera