Estreno por partida doble

El de Almansa y el brasileño dieron al Cartagena la sexta victoria a domicilio en los siete encuentros que ha disputado lejos del Cartagonova hasta la fecha.

El Fútbol Club Cartagena terminó el encuentro en Villarrubia de los Ojos del pasado domingo sumando tres puntos más, que le vuelven a situar cuatro puntos por delante del segundo clasificado -el San Fernando-, para salir más líder del Nuevo Campo. Los de Gustavo Munúa aprovecharon el pinchazo del conjunto isleño en casa ante el UCAM Murcia para ser más líderes.

Y lo hicieron consiguiendo la sexta victoria a domicilio esta temporada en los siete partidos que hasta el momento ha disputado el conjunto albinegro lejos del Cartagonova. Y es que no deja de ser llamativo el gran rendimiento que está teniendo el Cartagena en el primer tramo de la temporada 2019/2020. No fue, por tanto, una sorpresa la victoria del domingo si además tenemos en cuenta que se enfrentaban el que es –de largo- el mejor visitante y el peor local del grupo.

Sin embargo, sí es de resaltar que los tres puntos se lograron gracias a los goles de dos jugadores que aún no habían visto puerta esta campaña. Santi Jara en primera instancia, y William después, fueron los encargados de materializar la victoria. El almanseño y el brasileño se suman así a la lista de goleadores del Cartagena, aunque bien es cierto que lo logran en momentos de forma bastante diferentes.

Estreno y victoria

Santi Jara fue el encargado de abrir la lata en un encuentro que el Cartagena no había comenzado del todo cómodo. El extremo recibió un balón en profundidad y tras encarar y dejar en el suelo a Morales con un gran recorte, hizo el primero de la tarde. El manchego no marcaba un gol en partido oficial desde que anotara el único tanto de los albinegros en la primera eliminatoria de la última fase de ascenso a Segunda División ante el Real Madrid Castilla. Un gol que dio vida al equipo para comenzar la remontada que terminó culminándose en el partido de vuelta en el Cartagonova.

El del domingo fue el cuarto partido del curso para Santi Jara, el tercero desde que reapareció tras la lesión que le ha tenido prácticamente cinco meses trabajando al margen.

Antes había podido disputar algunos minutos en la primera jornada de liga frente al Badajoz, encuentro en el que recayó de la lesión. Tras su vuelta en la undécima jornada ante el San Fernando, tuvo también minutos en los amistosos ante el Barça y el Brentford sub-23. Ante el Talavera volvió a un once en el que volvió a estar en Villarrubia, siendo el primer partido que el atacante albinegro completa esta temporada, siendo este el primer paso para ver de nuevo su mejor versión.

Por su parte, William de Camargo se estrenó de cara a puerta en el tramo final de la primera parte ante el conjunto manchego. El brasileño recibió un pase entre líneas de José Ángel Jurado, y después de girarse y encarar al defensa, buscó el hueco para disparar y colocar el balón al palo largo lejos del alcance del guardameta del Villarrubia.

William llegó en las últimas horas del mercado estival para ocupar una de las fichas del filial albinegro, aunque desde el primer momento desde el club dejaron claro que iba a trabajar con el primer equipo e iba a tratar de ser un jugador más de la primera plantilla. Y vaya si lo está siendo. El jugador cedido por el Club Deportivo Leganés está siendo una de las revelaciones del conjunto cartagenero esta temporada. Tanto él como el lesionado Adalberto Carrasquilla llegaron siendo unos auténticos desconocidos para la afición albinegra, pero a día de hoy son dos de los futbolistas en los que más confía Gustavo Munúa. Y ahí están los números para demostrarlo.

Debutó en la quinta jornada de liga ante el Cádiz B, donde en solo 15 minutos dejó su carta de presentación demostrando que no venía ni mucho menos a ser un jugador irrelevante de los que vienen para rellenar. La semana siguiente no jugó ningún minuto en La Línea de la Concepción, pero solo una jornada después estrenó titularidad en el once ante el Algeciras. Desde ese momento, ha disputado los ocho partidos que ha jugado el Cartagena, siendo titular en todos ellos y completando los noventa minutos hasta en cuatro ocasiones.