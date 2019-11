Los aplausos se pagan caro en el Real Murcia

De plantillas con costes cercanos a los 800.000 euros tras el descenso administrativo se pasó a equipos que llegaron a valer dos millones

La temporada 2012-2013 supuso un punto de inflexión en las oficinas de Nueva Condomina. El fracaso deportivo, con caída a Segunda B y salvación en los despachos, abrió una nueva etapa en el Real Murcia. Si con la vuelta al fútbol profesional dos veranos antes ya se había apostado por renunciar a grandes presupuestos, la desilusión vivida en una temporada en la que no se cumplieron las expectativas llevó a Jesús Samper a encargar la confección de una plantilla que desde algunos sectores fue rápidamente calificada de 'low cost'. Solo nueve meses después el presidente grana comprendía por fin, después de años despilfarrando el dinero sin conseguir los retos marcados, que el dinero no da la felicidad. Y es que el Real Murcia más barato que se recuerda en Segunda División conseguía jugar el play off de ascenso a Primera.

De intentar dar el salto a la máxima categoría -el Córdoba dejaba en la cuneta a los murcianistas- se pasó a quedar encuadrado en el Grupo I de Segunda B después de que la Liga descendiese administrativamente al Real Murcia al no estar al día con la Agencia Tributaria. A diferencia del anterior paso por Segunda B, cuando se le confeccionó a Iñaki Alonso una plantilla a golpe de talonario, Jesús Samper reforzó su política de bajo coste para ajustar lo máximo posible el presupuesto a los pocos ingresos que se reciben en la categoría de bronce, evitando así engordar más una deuda mastodóntica.

Con una plantilla confeccionada en apenas una semana y con jugadores de la cantera, el Real Murcia acabó segundo de su grupo, aunque a las primeras de cambio cayó en el play off. Los sueldos de aquel equipo entrenado por José Manuel Aira costó, según las cuentas, supusieron un gasto de 853.280 euros -sin contar las cargas sociales-. Además, el resultado de explotación -refleja el resultado obtenido por el desarrollo de la actividad en un ejercicio-, pese a la caída a Segunda B, fue positivo (1,1 millones de euros) gracias a la venta de Kike García en julio de 2014.

No cambiaron mucho las cosas la siguiente campaña. Jesús Samper repetía, confeccionando una plantilla que en este caso costó en salarios 776.428 euros al cierre de un ejercicio en el que ya era presidente Martínez Abarca, quien había tomado el mando tras el fallecimiento del madrileño en diciembre de 2015. El resultado de explotación de aquel año dejó pérdidas de 372.000 euros.



Romo manejó 500.000 euros para la plantilla

El abogado murciano todavía apostó por una reducción de costes mayor. Con un 'low cost' del 'low cost', el consejo de administración eligió a Guillermo Fernández Romo para construir un equipo que apenas superaba los 500.000 euros, con algún jugador cuya nómina estaba alrededor de los 12.000 euros y con un límite salarial que en ningún caso excedió los 45.000 euros. Con Paco García protegido por su condición de ser de la tierra, las críticas por la falta de resultados no tardaron en llegar al despacho del director deportivo. Y es que la reducción del presupuesto, a diferencia de lo que ocurre hoy, no significó una rebaja en los objetivos. Desde el primer instante la afición entendió que había que luchar sí o sí por estar en el play off.

La mayoría de jugadores fichados por Fernández Romo en verano, tomaron la puerta de salida en enero. La revolución se produjo por la entrada en el accionariado y en el consejo de administración de Raúl Moro, que desde el 28 de diciembre de 2016 ocupaba el despacho de presidente del Real Murcia. La llegada del extremeño, que invirtió 400.000 euros en la ampliación de capital, fue celebrada por todo lo alto por los aficionados, que, ignorando la deuda real del club grana y los riesgos de liquidación, no dudaron en crear el club de fans de Raúl Moro y Deseado Flores. El hostelero había pasado a ejercer de director deportivo, convirtiéndose en el protagonista del mercado de invierno de enero de 2017.

Los nuevos gestores no necesitaron ni dos semanas en el club para hacer saltar por los aires todas las medidas de ahorro. Enseñando la puerta de salida a la mitad de la plantilla y sin tener en cuenta el dinero que había pagar que por indemnizaciones, Deseado Flores se convirtió en el gran ídolo del murcianismo. Alabado por la mayoría de medios de comunicación y aplaudido en redes sociales, el manchego tiró la casa por la ventana para fichar a jugadores como Sergi Guardiola, David Sánchez, Rayco, Elady, Víctor Curto, Juanjo, Josema... Hasta once incorporaciones, algunas de ellas con pago de traspaso incluido, llegaron a Nueva Condomina, donde por primera vez en muchos años también se pagaban comisiones a representantes.

La gestión de Moro y Deseado Flores no tardó en verse en las cuentas. Los salarios en plantilla de esa campaña 16-17 se elevaron a los 1.522.959 euros, creciendo en más de 700.000 euros respecto al curso anterior. El verdadero caos queda sobre todo reflejado en el resultado de explotación. Si en la campaña 15-16 había sido de -372.008 euros, con el aterrizaje del extremeño en Nueva Condomina se elevó hasta los -1,2 millones de euros.

Deseado Flores diseña una plantilla de 1,8 millones en verano de 2017

El despilfarro no cambió nada en lo deportivo. Por segundo año el Real Murcia se quedó sin ascender. De ahí que Deseado Flores elevase la apuesta ese verano. La cautela ya no existía y el club grana rompía el mercado, firmando a jugadores como Biel Ribas u Orfila cuyos contratos no solo superaban los 100.000 euros sino que se alargaban por varios años, con cláusulas muy dañinas para el club, que se comprometía a pagar lo que no tenía.

Cuanto más gastaban Raúl Moro y Deseado Flores más aplausos recibían por parte de los aficionados. Las redes sociales se llenaban de elogios hacia los gestores, que además recibían el cariño del murcianismo cada vez que salían a la calle. Ni las noticias que llegaban sobre el pasado del extremeño, con múltiples causas pendientes por impagos y deudas con Hacienda, eran suficientes para que los seguidores del Real Murcia pusieran en cuarentena a sus nuevos 'jefes'.

Aunque la realidad no tardó en llegar y en noviembre, pese a ingresarse más de 500.000 euros por la visita del Barcelona en Copa, Deseado Flores se ponía a buscar un nuevo inversor ante la falta de liquidez del ya accionista mayoritario -en septiembre se había cerrado la compra de todas las acciones de Jesús Samper-. Llegaba entonces Mauricio García de la Vega, que en invierno intentó reducir el coste de la plantilla despidiendo jugadores por la fuerza, lo que posteriormente implicaría en pago de los salarios firmados por Flores. El paso del mexicano fue efímero, llegando posteriormente Víctor Gálvez.

La losa de la gestión de Raúl Moro volvería a quedar reflejada en las cuentas del club. El coste en salarios de una plantilla que caía a las primeras de cambio en el play off de ascenso a Segunda fue de 1,8 millones de euros. Por su parte, el resultado de explotación se elevó a los 1,4 millones de euros. En solo un año al frente del Real Murcia, la deuda generada por Raúl Moro en el día a día de la entidad había ascendido a unos 2,6 millones de euros.

La 'broma' tampoco despertó a una afición que todavía no había despedido a Raúl Moro cuando ya estaba aplaudiendo y coreando el nombre de Víctor Gálvez.



Gálvez promete "músculo financiero"



El oriolano, que apareció en marzo de 2018 y en sus primeras palabras habló de llevar al Real Murcia a Europa, prometió «músculo financiero», y la grada le creyó. Tanto, que en verano le vitoreaban en Pinatar Arena. Con un cambio de nombre, el club de fans de Moro y Deseado Flores pasaba a ser el club de fans de Víctor Gálvez, y allí estaban en Nueva Condomina recibiendo a un Dani Aquino por el que se pagó un traspaso de 35.000 euros al Racing y al que se le hizo un contrato de unos 140.000 euros, pagándole una parte por adelantado. Al murciano le acompañaron jugadores como Jesús Alfaro, Chumbi, Manel Martínez, Hugo Álvarez... Además, el oriolano despedía a Santi Jara, Elady Zorrilla y Biel Ribas, teniendo que pagarles lo firmado.

Esa plantilla costó en salarios 2,3 millones de euros, una cifra que se habría elevado en unos 150.000 euros de no ser por las bajas dadas en enero. El resultado de explotación del mencionado ejercicio -2018-2019- fue de 1,7 millones de euros.

De cerrar el ejercicio 2015-2016 con unas pérdidas de 372.000 euros resultado de la apuesta por una economía de guerra se había pasado en solo tres años a acumular unas pérdidas de 4,4 millones de euros en el desarrollo de la actividad del día a día de los aclamados Raúl Moro y Víctor Gálvez.



La gestión, año a año



JESÚS SAMPER: El descenso administrativo a Segunda B refuerza la política de ahorro del madrileño





- El descenso administrativo a Segunda B lleva a Jesús Samper a reforzar la política de ahorro que ya había instaurado una campaña antes.

- El coste en salarios de aquel equipo entrenado por Aira fue de 853.280 euros.

- Sin ascenso tras la eliminación en primera ronda, Samper sigue al frente y confecciona una plantilla (15-16) que cuesta 776.428 euros. GUILLERMO MARTÍNEZ ABARCA: Ni un pequeño exceso en una plantilla entrenada por Paco García y que apenas costó 500.000 euros

- El consejo de administración presidido por Martínez Abarca asume la puesta en marcha de la temporada 20016-2017, con Fernández Romo en la dirección deportiva y Paco García en el banquillo.