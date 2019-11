El Yeclano sigue en un sueño

Es la sexta victoria del equipo revelación del grupo IV.

'The show must go on' en La Constitución. El día que se cumplían 28 años de la muerte del mítico Freddy Mercury, en un vetusto pero coqueto campo de fútbol, el humilde Yeclano Deportivo decidió que su espectáculo en casa debía continuar ante el decano del fútbol español. Y lo hizo envuelto una vez más de una mística parecida a la de un grupo de rock entregado a su público, calibrando hasta el último decibelio de su energía y dejándose el alma en cada compás.

El Recreativo de Huelva llegaba al duelo consciente de que 'money can´t boy happiness', y pese a ser uno de los presupuestos más altos de la categoría, la inmensa calidad de su plantilla no acaba de materializarse en resultados. Y no será porque el equipo de Monteagudo no se puso el mono de trabajo, porque en Yecla lo hizo desde el propio saque de inicio que hasta lo hizo repetir el colegiado por ansiedad de sus atacantes en entrar a campo contrario.

Que el fútbol son detalles lo sabemos todos, y el duelo habría sido muy diferente si en el minuto tres Mario Sánchez no hubiera salvado bajo palos la primera y más peligrosa acción del Recre por medio de Rubén Cruz. Pero el Yeclano está en estado de gracia y en sus partidos como local convierte a La Constitución en un mini concierto de Wembley donde todo pende de un hilo pero en el que se acaba viviendo momentos inolvidables.

Pasados los veinte primeros minutos de aprieto onubense, el Yeclano se fue calentando con un tiro de Mario alto previo precioso pinchazo de balón de Víctor Fenoll y un remate de Iker Torre en el segundo palo. Ya entonados, Alayeto pareció decir 'don´t stop me now' haciendo un espectacular solo de guitarra por dentro, yéndose de cuantos rivales se le ponían delante, y abriendo a Víctor Fenoll para que el de Fortuna lograra el primero con tiro raso.



El 'Recre' no puede reaccionar

Los azulgranas se pudieron ir al descanso todavía con más subidón en un contraataque genialmente llevado por Álex Vaquero en superioridad numérica, el comandante quiso cambiarla al otro costado carismáticamente a lo 'I want to be free' pero logró despejar providencialmente un defensor andaluz.

En la reanudación, el Recreativo de Huelva volvió a salir con muchísima fortaleza y muy pronto Nano lanzaba fuera por poco. El Yeclano debía saber sufrir y lo volvió a hacer a la perfección, permitiéndose subidas como las de Mario a los ocho minutos, que se fue espectacular hasta dentro y la puso sin que Vaquero ni Alayeto la aprovecharan por centímetros.

Se hacía de noche y el ya famoso linterneo de los móviles se encendían para guiar el camino hacia la victoria del Yeclano a través de ese 'I as born to love you' que la Curva Bar ha creado con la canción del Abuelo, y ese subidón de adrenalina sirvió a los de Sandroni para encarrilar el choque. Cambiándose las tornas del primer gol, Víctor Fenoll puso un córner perfecto al corazón del área para que un Alayeto en estado de gracia lograra el segundo de la tarde.

Apretó el Recre en los minutos finales, especialmente con la entrada de los cambios y con la movilidad y calidad de Isi Ros, pero los locales no permitieron que se escaparan estos brillantísimos tres puntos. Mario acabó haciendo capicúa al partido, salvado otro tanto en la misma línea a falta de tres para el final, y fue la antesala del merecido 'we are the champions' con el que se llegó al final.

Haciendo parecer casi normal lo que es tremendamente extraordinario, el Yeclano Deportivo logró su sexto triunfo con humildad, respeto y dedicación haciendo del histórico Recreativo de Huelva 'another one bites the dust' en La Constitución.