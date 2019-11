La victoria no deja del todo satisfecho a Adrián Hernández

La victoria no deja del todo satisfecho a Adrián Hernández

El Real Murcia rompió una racha de cinco partidos (tres empates y dos derrotas) sin ganar. Se plantaban en Nueva Condomina con la idea de que el partido contra el Recreativo de Granada eran algo más que tres puntos. No por los tres puntos en sí, sino por la moral y el cambio de dinámica que dan los resultados.

Lo consiguieron, gracias a dos golazos, el de Toril que abrió la contienda y el de Chumbi con un remate sensacional que la cerró. A pesar de la victoria, Adrián Hernández no se mostró del todo contento con la victoria. «No me ha gustado el partido. Ha sido una victoria merecida pero no ha sido un buen partido». Sin embargo, tras la victoria en Copa Federación contra el Castellón el pasado miércoles, piensa que «ha sido una semana muy productiva. Hemos hecho bueno el empate en Huelva».

El técnico murciano se mostró en rueda de prensa un tanto desenfadado y aliviado. Estos tres puntos suponen oxígeno para los granas, que de no haber conseguido la victoria, otro gallo cantaría en las inmediaciones de Nueva Condomina.

Adrián Hernández cree que el equipo está en una dinámica ascendente y que «compite mucho mejor que al principio de temporada. Si quitamos las cuatro primeras jornadas de liga, los resultados del equipo están siendo óptimos». Es cierto que el Real Murcia solamente sumó un punto en las cuatro primeras jornadas de liga y en las siguientes 10 jornadas, ha sumado 16 puntos con tan solo dos derrotas. La mejoría en el sentido competitivo de la plantilla es evidente.

Debe mejorar el equipo pimentonero en defensa, sobre todo en el balón parado y el míster lo sabe. Los equipos que se enfrentan al Murcia saben que la defensa murcianista sufre en ese tipo de acciones y siguen castigándolo. Adrián declaró que «tenemos que mejorar en el peligro que nos crean a balón parado. Lo estamos trabajando durante las semanas y lo seguiremos trabajando». Casi todo el peligro del filial nazarí llegó a balón parado.

También dejó buenas palabras para sus jugadores, sobre todo los que están jugando fuera de su puesto por el cambio de sistema de tres centrales. Esta vez tuvo elogios para Dorrio, que está actuando en la posición de carrilero derecho cuando el siempre ha actuado por los puestos de arriba. «Dorrio está hacieno un sacrificio brutal. Es un gran profesional y se está adaptando muy bien al puesto de carrilero. Está yendo un poco lento pero porque es tan responsable y profesional que no quiere fallar». Dorrio puso el centro que supuso el primer gol del partido y cuajó una gran actuación apareciendo desde segunda línea con sus incorporaciones».

Apelando de nuevo a los resultados, Adrián quiso hacer hincapié en lo «importantísimo que ha sido cortar la racha negativa, porque para mejorar hay que ganar. Hay que crecer a partir de los resultados. El resultado apoya la capacidad de decisión del futbolista, por lo que era vital conseguir la victoria».

Por último, al ser preguntado si iba a mirar hacia arriba o hacia abajo en la clasificación, respondió que «no me vais a creer, pero no suelo mirar la clasificación. Cuando gano un par de partidos seguidos sí la miro pero cuando pierdo, me da vergüenza».

Aunque él no mire la clasificación, lo cierto es que la victoria deja al Real Murcia en mitad de tabla con 17 puntos y que la línea del equipo invita a pensar que seguirá hacia arriba.