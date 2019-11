La Minera frenó su mala racha a costa de un Plus Ultra que no levanta cabeza. Los dos goles de los cartageneros llegaron en la segunda mitad. El primero en el minuto 51 y el de la sentencia en el 78. Con estos tres puntos la Minera se instala plácidamente en la zona media de la tabla. Mientras que el Plus Ultra, con solo 6 puntos, cerrará la clasificación al menos hasta la próxima jornada, en la que juega contra el Ciudad.