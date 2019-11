Giustozzi: "Estoy especialmente feliz por los jugadores, que aguantan mis locuras"

Diego Giustozzi, entrenador de ElPozo Murcia, reconoció que la clasificación para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones de fútbol sala «es para los hinchas de un club grande» y añadió que «los clubes grandes tienen que estar en las citas grandes».

«Fuimos merecedores de pasar el turno y hay que pensar que el Pesaro también hizo una gran fase. Se me vienen muchas cosas a la cabeza tras un encuentro en el que, tras una primera parte en la que estuvimos nerviosos y tensos, logramos el objetivo y esto me pone especialmente feliz por los jugadores porque aguantarme a mí es difícil y a veces me paso de la raya con mis locuras pero ellos me aguantan», señaló un Giustozzi alegre y satisfecho después del 3-3.

El técnico argentino, quien sabe lo que es ser campeón del mundo con la selección de su país, puso nombres propios en la victoria y se acordó sobre todo de los que no han estado en la ronda élite celebrada en la ciudad kazaja de Almaty pero que han contribuido o contribuyen a hacer grande al club.

«Estoy muy contento por Miguelín y por Leo Santana –ambos lesionados– y los dos tendrán la oportunidad de jugar en la Final a Cuatro y también por Fabio, Xuxa, Fernando Drasler, Pito y Álex García -jugadores de la plantilla de la pasada campaña-, quienes también fueron partícipes de que estemos aquí», indicó Giustozzi. El de Buenos Aires igualmente se acordó de la afición. «Esto es para los hinchas de un club grande y los clubes grandes tienen que estar en las citas grandes y también es para los directivos, que se lo merecen».

El técnico admitió que este tipo de logros justifican su decisión de venir a España. «No hubiese dejado mi selección, mi país y mi casa si no fuera por el hecho de pelear por objetivos grandes. Sabía al club que venía y tengo que estar a altura y yo mismo me pongo una presión muy grande. Por eso tengo muchas más canas que un año y medio atrás», apuntó para añadir que quiere «aportar mi granito de arena para que el club esté donde se merece».