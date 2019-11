CAP Ciudad y Murcia Féminas golean para firmar otro triunfo

Dos victorias y una derrota fue el bagaje de los tres equipos que representan a la Región de Murcia en el grupo VII de la Primera División Nacional.

El Murcia Féminas sumó su segundo triunfo, esta vez ante un rival de la zona baja, el Levante C (4-1). No empezó bien el partido para las murcianas, ya que encajaron primero, en el minuto 35. Antes del descanso empató el por mediación de Saray. La segunda parte fue para las jugadoras de Juan Pedro Ruiz, quienes a base de buen juego, lograron tres goles mas. María José hizo el segundo, Saray volvió a marcar e hizo el tercero y Sandra cerró la cuenta con el cuarto. El Murcia Féminas no sale del descenso pero se queda cerca. Jugará ante el Villarreal el próximo fin de semana.

El CAP Ciudad de Murcia se mantiene en la parte media de la tabla tras golear al Mislata en tierras valencianas (2-5).Gran partido de las murcianas, que en ningún momento vieron que se les podía escapar el resultado.

Los goles del CAP Ciudad de Murcia fueron obra de Alba y Sarah. En la próxima jornada recibirá al Lorca Féminas y que sigue en caída libre. Esta vez sucumbió ante el Fundación Albacete (1-3) en el campo Mundial-82. Empezó marcando el cuadro local por mediación de Claudia (min. 20). Empató el equipo manchego a los 35 minutos y así se llegó al descanso. Mala segunda parte realizó el Lorca Féminas, que encajó dos goles casi consecutivos, en los minutos 61 y 65.

Las locales acabaron con diez por expulsión de Marta, mientras que Carolina tuvo que ser trasladada al hospital tras sufrir una fractura orbital.