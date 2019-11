El Real Murcia, sin excusas en Liga

La buena trayectoria en la Copa Federación no debe maquillar la falta de triunfos en el campeonato liguero.

La inspiración del Real Murcia en la Copa Federación no llega en la Liga. Después de 13 jornadas disputadas, los granas están tan cerca de los puestos de descenso que cada semana se juegan el dormir en esa zona peligrosa a la que nadie quiere mirar. Hoy, la posibilidad de caer abajo si no se gana, es más real que nunca, y es que los murcianistas se enfrentan a un Granada B que aparece en el puesto 17. Cinco encuentros ligueros llevan sin ganar los murciansitas, que intentan maquillar la ausencia de buenos resultados en la competición liguera con su avance en Copa Federación, aunque lo que marcará su temporada en el mes de junio no será un torneo que apenas interesa entre los clubes de Segunda B. Lo que marcará el curso será la trayectoria en el Grupo IV, y de momento el Real Murcia está suspendiendo.

Tienen los de Adrián Hernández hoy una oportunidad de coger un poco de oxígeno en un tramo del calendario que se vuelve llano -la próxima semana visitarán al Villarrubia- antes de afrontar un durísimo mes de diciembre. Después de acumular cinco semanas sin ganar -dos derrotas y tres empates-, no puede escaparse otra jornada más la victoria. El Granada B tiene que ser el que pague los platos rotos de un Real Murcia que en las últimas jornadas parece peleado con el gol. Con dos puntos más que los andaluces, el triunfo debe volver a Nueva Condomina.

Adrián Hernández no podrá contar con Álvaro Rodríguez, que está ultimando su recuperación, y Víctor Curto, que sumará su quinta semana sin entrar en el equipo por lesión. Además, según explicaba el técnico murciano en rueda de prensa, Josema es duda.

A la espera de ver cuál es el once elegido por el preparador murcianista, lo normal es que Armando, Antonio López y Edu Luna estén en el centro de la defensa. Dorrio, al igual que ocurrió en el Nuevo Colombino, cubriría el puesto dejado por Álvaro Rodríguez, mientras que Iván Pérez se mantedría por la otra banda.

Volvería Manolo al centro del campo después de descansar en el choque ante el Recreativo, y Meseguer podría ser su compañero, quitando el puesto a Juanma Bravo. Más dudas hay en ataque. Si Josema está listo, el muleño aparecería por la mediapunta. Por su parte, Chumbi podría estar acompañado de Alberto Toril.

El Granada B llega a Nueva Condomina con la baja del exgrana Alberto López. El lateral izquierdo no entra en la convocatoria al tener que cumplir un partido de sanción por amarillas.