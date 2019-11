El FC Cartagena, a presumir de su condición de mejor visitante en el campo del peor local

El Fútbol Club Cartagena visita este domingo (17.00 horas, Footters) al Villarrubia en un encuentro en el que los albinegros buscarán volver a la senda de la victoria después de empatar a dos en casa frente al Talavera. Enfrente estará un equipo que aún no ha ganado en casa –único del grupo que aún no lo ha hecho-, pero que no ha dejado escapar con todo el botín posible a importantes equipos del grupo llamados a estar en la zona alta de la tabla e incluso a luchar por el liderato, como son el Recreativo de Huelva, el Córdoba o el UCAM Murcia. Tampoco logró ganar allí el último rival del Cartagena.

Sin embargo, el conjunto ciudadrealeño está fuera de la zona de descenso, aunque solo un puesto por encima. Los 12 puntos que ha sumado hasta ahora le sirven para ocupar la posición de play-out. Además, no gana desde hace un mes –cuando venció en el estadio del Atlético Sanluqueño-. Bien es cierto que han sumado en las dos últimas jornadas, rascando un empate al Recreativo de Huelva y llevándose un punto ante el Recreativo Granada.

Con la presión añadida de defender el liderato, el Cartagena tratará de volver a la senda de la victoria, y a dejar de nuevo la portería a cero. El San Fernando se ha vuelto a situar a dos puntos y persigue a un equipo que busca su undécima jornada consecutiva sin conocer la derrota. Tendrá enfrente, por tanto, a un rival que no le pondrá las cosas nada fáciles. Entre otras cosas por las condiciones del terreno de juego. El Nuevo Campo es el único estadIo del grupo IV de Segunda División B con césped artificial, superficie en la que los de Munúa tendrán más difícil desarrollar el juego al que acostumbran. Además, las dimensiones del terreno de juego nos menores que las del resto de campos, por lo que tendrá que buscar alternativas. Así lo reconocía el técnico albinegro en la rueda de prensa previa al encuentro: "Hemos estado ensayando cosas diferentes a las habituales para poder adaptarnos lo mejor posible a estas condiciones".

El Cartagena llega al encuentro frente al Villarrubia con algunas novedades importantes en la lista de convocados. Gustavo Munúa podrá contar con tres jugadores que no pudieron estar en el último encuentro en casa ante el Talavera. Tanto Cordero como Forniés cayeron lesionados en el encuentro en Granada contra el filial nazarí y no pudieron estar ni ante los manchegos ni en el amistoso solidario ante el Fútbol Club Barcelona. El sevillano está totalmente recuperado de las molestias en el abductor; también lo está Davis Forniés, que terminó dicho encuentro con una elongación en el bíceps femoral de su pierna derecha. Además, la vuelta del zaguero supone un alivio para Munúa, que podrá contar en el lateral izquierdo con un jugador natural en esa posición, a diferencia del último –donde tuvo que alinear a Fucile en la izquierda y a Álex Martín en la derecha-.



Caballero puede reaparecer

Por su parte, Caballero podría reaparecer en el once después de lesionarse en el amistoso de hace dos semanas ante el Brentford sub-23 y de perderse los dos últimos encuentros. Del mismo modo, podrá el uruguayo jugar con un nueve puro en la punta de ataque, y no estará obligado a usar un extremo en esa posición.

Quien no podrá estar en Villarrubia será Jorge Fucile, que vio la quinta amarilla y cumplirá sanción por acumulación de cartulinas y que obligaría a Álex Martín a jugar de nuevo en la banda derecha. El lateral se suma a las bajas que el Cartagena tiene por lesión y que por el momento siguen colapsando la enfermería.

Jovanovic continúa recuperándose del esguince de tobillo que sufrió en Granada, pero podría estar disponible para la próxima jornada. También se encuentran en el proceso final de su recuperación Elady y Manu Viana. Alguna semana más estará alejado de los terrenos de juego Adalberto Carrasquilla.

En el conjunto de Javi Sánchez destacan la presencia de Fran Cortés, delantero cartagenero que llegó este verano al Villarrubia procedente del Inter de Madrid y un viejo conocido del fútbol de la Región como es Julio de Dios. El centrocampista pasó por las filas del UCAM Murcia en la 15/16 y un año más tarde en las del Jumilla.